BMW XM Label Red: la produzione inizia ad agosto

Con la XM Label Red BMW intende soddisfare le esigenze di una clientela alla ricerca di una vettura prestazionale e, allo stesso tempo, capace di andare oltre le convenzioni. La produzione del Suv, che avrà la sua anteprima mondiale al salone di Shanghai, inizierà ad agosto nello stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti.

Forte della trazione integrale xDrive, la XM Label Red, attraverso la sua power unit ibrida plug-in, porta la potenza di sistema a 748 CV, 95 CV in più rispetto alla BMW XM, mentre la coppia, incrementata di 200 Nm, arriva a toccare i 1.000 Nm.

Le prestazioni sono importanti, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 3,8 secondi ed una velocità massima che, con il Driver's Package, arriva fino a 290 km/h. Inoltre, grazie alla batteria da 25,7 kWh, può percorrere fino ad 83 km in modalità elettrica (ciclo WLTP) toccando una velocità massima ad impatto zero di 140 km/h. La dinamica è favorita dal bloccaggio del differenziale a controllo elettronico per l'assale posteriore, che consente di avere una distribuzione variabile della coppia motrice tra le ruote posteriori.

Oltre tutto, la BMW XM Label Red può contare sulle sospensioni adattive M Professional, sugli ammortizzatori a controllo elettronico, sulla stabilizzazione attiva del rollio e sull'integral Active Steering.