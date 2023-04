Bmw iX1 xDrive30, che evoluzione la 'entry level' elettrica

Con l'uscita di scena della ormai iconica i3, Bmw ha fatto della X1, giunta alla terza generazione, il modello d'ingresso al mondo delle elettriche di Monaco, aggiungendo la denominazione 'i' oltre all'etichetta xDrive30 che contraddistingue tipo di trazione e livello di potenza.



iX1 xDrive30 è frutto della produzione nello stabilimento del Gruppo Bmw di Regensburg ove per la prima volta escono da un'unica catena di montaggio auto con motore a combustione, con sistemi ibridi plug-in e con propulsione completamente elettrica.

Ed è anche l'ambasciatrice di un vero salto di qualità nella mobilità elettrica 'di base' della Bmw perché porta - come abbiamo avuto modo di verificare in un test sull'itinerario Milano-Modena e ritorno - il piacere di guidare senza emissioni e con un comportamento da vera Bmw in un segmento che per costi (il listino parte da 58.400 euro incentivi esclusi) e dimensioni è accessibile a un pubblico più ampio. Tra l'altro iX1 risulta esteticamente identica alle altre varianti di questa famiglia. Non cambiano le proporzioni vigorose, i contorni che sono ora quasi squadrati dei passaruota e il nuovo stile Bmw X del frontale (con i sottili fari a Led e la grande griglia a doppio rene quasi quadrata) che si ritrova anche nel posteriore.

Il senso di robustezza della nuova Bmw X1 e quindi anche della variante elettrica iX1 può essere enfatizzato grazie agli elementi di design specifici che fanno parte dell'allestimento xLine, mentre il livello M Sport pone l'accento su sportività e piacere di guida.

Importante anche il contributo dei nuovi interni: quello che viene proposto dalla terza generazione del sav di Monaco (nella stessa configurazione per tutti i tipi di propulsione) è un ambiente all'avanguardia decisamente di livello premium.

Gli elementi chiave del nuovo abitacolo sono il sottile quadro strumenti, il Bmw Curved Display, il bracciolo 'fluttuante' con nuovo pannello di controllo integrato e il nuovo selettore del cambio, completato dal vassoio per la ricarica dello smartphone nella parte anteriore della console centrale.

Viaggiando silenziosamente come solo il gruppo propulsivo a batteria sa fare, si apprezzano anche i miglioramenti apportati da Bmw a livello di rumorosità aerodinamica e di rotolamento dei pneumatici. protezione degli occupanti. In viaggio, anche su lunghe distanze, sono da giudicare positivamente anche i cambiamenti del divano posteriore soprattutto a livello del confort di seduta.

Va detto però che la configurazione interna di iX1ha comportato una lieve riduzione del volume utile del bagagliaio che va da 490 a 1.495 litri, quindi 50 in meno rispetto alle X1 con motori termici.

Oltre al sistema operativo 8 fanno parte della dotazione di serie della X1 e quindi anche del modello iX1, la navigazione Bmw Maps, il volante in pelle Sport, il climatizzatore automatico intelligente a due zone e il sensore pioggia con attivazione automatica dei fari, così come quattro porte USB-C, due prese di corrente da 12 Volt e un maggiore numero di sistemi di assistenza alla guida. Per ciò che riguarda comportamento stradale e prestazioni, va sottolineato che iX1 xDrive30 è la prima vettura elettrica a trazione integrale introdotta da Bmw nel segmento delle compatte premium. Sono presenti due unità propulsive di quinta generazione (alta efficienza e minore uso di terre rare) che sono integrate sull'asse anteriore e posteriore. Insieme erogano una potenza combinata di 230 kW pari a 313 Cv (tenendo conto dell'effetto di boost temporaneo) e una coppia di 494 Nm. Il sistema xDrive in versione elettrica assicura una trazione e una stabilità direzionale eccellenti in tutte le situazioni, visto che le risposte del sistema che distribuisce la coppia sono molto più rapide dei sistemi tradizionali.

Bmw iX1 xDrive30 scatta da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e raggiunge la velocità massima autolimitata di 180 km/h. Da notare che la tecnologia eDrive di quinta generazione comprende anche miglioramenti all'hardware e al software di ricarica diretta eredità di quanto è stato fatto per la Bmw i7.

La batteria ad alto voltaggio è posizionata in piano nel sottoscocca e la sua alta densità (64 kW) fornisce all'auto un'autonomia di 415 - 440 km. Di serie è fornito il sistema di ricarica fino a 11 kW in corrente alternata, ideale per la ricarica notturna, ma acquistando l'optional da 22 kW che permette anche di arrivare a 130 kW in corrente continua si può salire alle colonnine rapide dal 10 all'80% di carica in circa 30 minuti.