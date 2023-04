Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario

Il 15 aprile di 100 anni fa, il simbolo del Quadrifoglio fece la sua comparsa sulla versione "Corsa" dell'Alfa Romeo RL durante la XIV edizione della Targa Florio, e da allora divenne parte integrante della storia del brand. Con la vittoria nella gara siciliana di Ugo Sivocci, arrivata nell'edizione del 1923 sia per le sue capacità, che per una serie di eventi fortunati, il Quadrifoglio venne consacrato ad emblema di sportività sui cofani delle vetture da corsa. Oggi, le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio, attraverso la versione celebrativa "Quadrifoglio 100° Anniversario", che sarà prodotta in sole 100 unità, rendono omaggio all'iconico logo.

Disponibili in tre livree: Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano, si contraddistinguono per i cerchi in lega sportivi bruniti a 5 fori da 19'' per la Giulia, e da 21'' per Stelvio, con le nuove ed esclusive pinze freno color oro che fanno pandant con la verniciatura dell'emblema celebrativo per i 100 anni del Quadrifoglio situato sul parafango di entrambe le vetture. L'interno delle due vetture celebrative, invece, gioca sul contrasto tra la pelle e l'Alcantara di colore nero e le cuciture dorate , vanta l'innovativa finitura in 3D in vero carbonio per cruscotto, tunnel centrale e pannelli porta, e l'impuntura celebrativa con tanto di numero "100" accostato al Quadrifoglio, sempre in color oro. Si aggiungono alla lista delle novità i nuovi proiettori a matrice full LED Adattivi, e la nuova strumentazione digitale con design "a cannocchiale" nella quale debutta l'esclusiva configurazione "Race".

Il motore 2.9 V6 sovralimentato di Giulia e Stelvio "Quadrifoglio 100° Anniversario", inoltre, ha ricevuto un'iniezione di potenza arrivando a 520 CV (per Europa, UK e Cina), ed è stato abbinato ad un differenziale autobloccante meccanico, che fa il suo esordio proprio su questa serie speciale di lancio. La Giulia beneficia anche dell'aerodinamica attiva mediante lo splitter anteriore in carbonio, mentre, per entrambe, il sound è assicurato dal sistema di scarico Akrapovich.