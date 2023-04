Mazda 3: in Giappone il MY 2024

La Mazda 3 è stata aggiornata, in Giappone, mediante il Model Year 2024, che porta diverse novità sulla compatta della casa di Hiroshima. Infatti, la vettura presenta un sistema d’infotainment che può contare su uno schermo più grande, precisamente da 10,25 pollici, ed è compatibile, in modalità wireless, con Apple CarPlay.

Inoltre, vanta un piano di ricarica ad induzione per lo smartphone, ed è stata arricchita con porte USB C retroilluminate. Non mancano degli aiuti alla guida aggiornati, come il sistema di monitoraggio del conducente evoluto, e ci sono novità anche per quanto riguarda le azioni che il proprietario può compiere da remoto, come l’accensione e lo spegnimento della vettura, la regolazione della temperatura interna, e la ricerca dell’auto in caso di furto. Il prezzo sul mercato interno, al cambio attuale, sarà inferiore a 16.000 euro.