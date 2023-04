Futura Mini Cooper elettrica, ecco il suo aspetto definitivo

Una nuova Mini in arrivo, anzi due.

Le prime immagini definitive del modello Cooper elettrico (che debutterà nel maggio del prossimo anno) e che sono state 'rubate' durante uno shooting pubblicitario in California, mostrano infatti che la famiglia Bev, sviluppata con il partner Great Wall e destinata ad essere prodotta in Cina non si differenzierà nel design dalla tradizione del brand. E la stessa cosa dovrebbe avvenire quando arriveranno sul mercato le Mini termiche (e naturalmente elettrificate) prodotte invece ad Oxford. Mini Cooper Electric 2024, per effetto di un riuscito restyling della precedente carrozzieria hatchback, indossa un nuovo vestito chic che risulta più moderno e premium - ma anche meno retro' - incorporando alcuni elementi della storia del marchio ma perdendo stilemi (come gli archi passaruota in materiale plastico) che ne appesantivano il look.

Sotto il cofano ci sarà un singolo motore elettrico che aziona le ruote anteriori (proprio come la Mini Cooper SE uscente) ma con una batteria più grande e un'autonomia incrementata per essere realmente competitiva. Secondo alcuni media specializzati la gamma dovrebbe essere composta dalla Cooper EV da 135 kW (la potenza dell'attuale), dalla Cooper SE da 160 kW e da una 'pepata' John Cooper Works di alto livello, che potrebbe produrre circa 186 kW.

Parallelamente due mesi più tardi verrà presentata una seconda Mini hatchback, solo a 3 porte, con motorizzazione termica che dovrebbe ricalcare il progresso dei propulsori elettrificati in ambito Bmw. Per questo modello è previsto l'impiego di una versione profondamente modificata dell'attuale piattaforma UKL1, con passo maggiorato e adattata per ospitare ruote più grandi.