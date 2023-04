Subaru Crosstrek Wilderness 2024: ancora più selvaggia

Recentemente Subaru ha presentato la Crosstrek Wilderness 2024, che si caratterizza per delle capacità off-road ancora più estreme, il cui prezzo negli USA è di 31.995 dollari.

Esteticamente presenta una look decisamente adatto allo scopo, per via dei paraurti dall'aspetto robusto. Alta 23,6 cm da terra, 1,27 cm in più rispetto al modello precedente, la nuova vettura della casa delle Pleiadi presenta cerchi da 17 pollici specifici con finitura in nero opaco, che si abbinano ai paraurti e alle protezioni laterali, e calzano coperture specifiche Yokohama Geolandar.

L'angolo di attacco passa da 18 a 20 gradi, quello di dosso da 19,7 a 21,1 gradi, mentre quello d'uscita da 30,1 a 33 gradi. La corsa più ampia degli ammortizzatori, e la maggiore altezza da terra, si abbinano ad una trasmissione CVT ottimizzata per affrontare meglio le salite ed i tratti scivolosi a basse velocità. Inoltre è quasi raddoppiata la capacità di traino.

Il propulsore è il 2.5 boxer da 182 CV e 178 Nm di coppia massima, mentre aiuti alla guida come il sistema che rivela la presenza di un altro veicolo nell'angolo cieco, e quello che avvisa il conducente in retromarcia in caso sopraggiungano veicoli, ciclisti o persone, diventano di serie.