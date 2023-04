Lexus LC MY 2024: affinamenti tecnici e tecnologici

La Lexus LC MY 2024 presenta delle modifiche sia a livello estetico, con le inedite colorazioni Heat Blue Contrast e Sonic Cooper, che di tecnologia e di meccanica. Infatti, il sistema d'infotainment passa dalla misura di 10 pollici precedente, a quella attuale di 12,3 pollici, diventa touch, mentre prima si gestiva attraverso il tochpad, per questo è stato avvicinato al conducente di 86 mm, e risponde anche a diversi comandi vocali tramite l'assistente di bordo invocato con la frase "Hey Lexus". Non manca la compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto per una connessione completa con lo smartphone.

Sottopelle gli interventi hanno riguardato l'assetto, mediante una taratura rivista, cos' come sono stati rivisitati i supporti motore, mentre il cambio automatico a 10 rapporti è stato ottimizzato per essere più rapido. Le versioni equipaggiate con il V8 guadagnano la modalità Expert, che consente di disattivare il controllo di trazione, mentre quelle con la power unit ibrida possono contare su una batteria agli ioni di litio con celle di maggiore capacità, per una maggiore reattività di risposta al comando dell'acceleratore. Migliorano anche gli aiuti alla guida, con la frenata d'emergenza automatica che riconosce i ciclisti nelle ore diurne, ed il Dynamic Radar Cruise Control, che regola automaticamente la velocità dell'auto a seconda del raggio della curva attraverso il Curve Speed Reduction.

La serie speciale Ultimate Edition, spinta dal V8 da 478 CV, esteticamente sfrutta il contrasto tra la livrea bianca Hakugin ed i particolari neri, e nella variante coupé sfoggia anche lo spoiler posteriore in fibra di carbonio, mentre all'interno presenta la targhetta identificativa con il numero di serie dell'auto.