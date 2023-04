Con il Suv Coupé U6 Aiways punta a tecnologia e comfort

Il team di ricerca di Aiways a Jiading, nel distretto di Shangai, punta all'efficienza e porta avanti la propria strategia con la nuova arrivata U6. Il Suv coupé è diretto discendente del precedente U5, dal quale si differenzia in primo luogo per un motore elettrico ancora più potente e per la leggerezza complessiva.

Per il motore elettrico sincrono bipolare a magneti permanenti ottimizzato, Aiways ha risparmiato il 15% di peso, la maggior parte del quale dovuto all'uso di minerali di terre rare. Il motore in questione è stato ottimizzato sotto molti aspetti, dallo sviluppo alla produzione. L'aumento delle prestazioni e il miglioramento della coppia massima sono percepibili alla guida, dove servono 6,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Un riduttore modificato ha anche notevolmente abbassato il rumore di funzionamento della trasmissione.

Per il nuovo Suv Coupé U6, Aiways ha optato per una batteria da 63 kWh, come l'attuale U5, con pacco di 24 moduli forniti da Catl, e che può essere ricaricato fino a 90 kW presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua (Dc) o fino a 11 kW tramite wallbox Ac trifase.

Sul fronte delle dimensioni, Aiways U6 è 10 mm più corto di U5 e vanta un aspetto più sportivo. Le superfici laterali della carrozzeria di U6 aprono a nuove soluzioni di design. Ad esempio, il team di progettazione utilizza i fianchi tra gli sbalzi della carrozzeria anteriore e posteriore per evidenziare il carattere muscolare.

Aiways U6 è anche progettata per minimizzare la resistenza dell'aria favorendo un uso più efficiente dell'energia motrice del veicolo, grazie all'inclinazione del parabrezza. Il tema dello squalo è ripreso dai due montanti C. La caratteristica grafica risalta ancora di più grazie al design bicolore del veicolo. Lo stile coupé incide anche sul coefficiente di resistenza aerodinamica della Aiways U6 che è pari a 0,248, significativamente inferiore allo 0,29 di U5.

Sul versante del design interno, U6 punta sulla sensazione di spaziosità resa possibile dal passo lungo del veicolo. Il display centrale è da 14,6", quello dietro al volante funge da strumentazione del cruscotto. Le funzioni di comando sono raggruppate nel display centrale.

Il comando del cambio nella console centrale è ispirato alla leva di manovra di uno yacht. La scelta dei livelli di marcia avviene però ruotando la rotella trasversale. I sedili di Aiways U6 sono pensati per essere comodi e leggeri e i poggiatesta hanno una forma avvolgente. Numerosi i vani portaoggetti.

Gli interni di U6 sono sviluppati in base al concetto di AI-Cabin (Artificial Intelligence nell'abitacolo) che ha permesso ai tecnici di Jiading di spingersi verso un'ergonomia più moderna, ottimizzando l'integrazione dei display e migliorando il sistema operativo. Il quadro strumenti Lcd a 3 display del SUV U5 Aiways lascia il posto a un display da 8,2 pollici integrato che consente rende disponibili le informazioni più importanti.