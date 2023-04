Mercedes AMG S 63 E Performance in vendita in Germania

In vendita in Germania, la Mercedes AMG S 63 E Performance ha un prezzo di partenza di 208.392 euro ed una dotazione particolarmente ricca. Infatti, l'auto, che inizierà ad essere consegnata ai clienti nel mese di maggio, annovera sistemi come la stabilizzazione attiva del rollio e l'asse posteriore sterzante, oltre alle sospensioni pneumatiche, l'impianto audio Burmester, ed il display centrale Oled.

La sua power unit, che abbina il V8 biturbo da 4 litri al comparto elettrico, produce una potenza di sistema di 802 CV, ed una coppia combinata di 1430 Nm. Le prestazioni sono importanti, visto che l'accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in 3,3 secondi, mentre la velocità massima può arrivare fino 290 km/h.

Tutto questo a fronte di un consumo combinato dichiarato di 4,4 l/100 km e di emissioni di CO2 di 100g/km. L'autonomia in elettrico, invece, arriva a 33 km.

Inoltre, per un periodo limitato dopo il lancio, sarà disponibile l'AMG Edition 1, una versione full optional che si contraddistingue per la verniciatura alpine grey MANUFAKTUR, i cerchi AMG forgiati da 21 pollici, la pelle nappa AMG con cuciture rosse a contrasto per gli interni, ed altri dettagli per carrozzeria ed abitacolo. Ogni esemplare AMG Edition 1 sarà dotato di un telo copriauto con un motivo Edition 1 personalizzato.