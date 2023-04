Concept Lancia, primo contatto con gli interni home feeling

Si avvicina il momento del reveal del nuovo concept (e primo nella nuova era del brand) che verrà svelto il prossimo 15 aprile nel corso dell'evento 'Emozione Pu+Ra'. E dopo altre anticipazioni Luca Napolitano, ceo dell'iconico marchio torinese che fa parte di Stellantis, mostra in anteprima una immagine che svela gli interni accoglienti, eclettici e sostenibili del Concept che sarà il manifesto del brand.

"Il nuovo Concept Lancia - ha detto Luca Napolitano - cioè il manifesto 100% eclettico che rappresenta la visione del marchio per i prossimi 10 anni, riunisce i valori del design degli interni che hanno ispirato lo sviluppo dei nostri futuri modelli: italianità, eclettismo, home feeling e rivisitazione della tradizione".

Il Concept Lancia sarà la massima espressione della 'Sostenibilità by Lancia', un valore che abbiamo chiamato Sustylenability. E che grazie alla collaborazione con Cassina, eccellenza del made in Italy dell'arredamento di alta gamma, ci consentirà di avere degli interni che prendono ispirazione dalle nostre abitazioni".

Questa ulteriore anteprima conferma che gli interni del Concept Lancia - in coerenza con il nuovo design language del marchio - punterà a ricreare gli interni e l'atmosfera delle abitazioni italiane, attraverso l'uso di forme geometriche pure e radicali: un inedito tavolino, l'eclettico tappeto e i sedili che prendono spunto dalle iconiche poltrone Cassina. Uno spazio di vita vissuto, si legge nella nota - accogliente, stratificato ed eclettico, che trasmette la sensazione tipica degli ambienti domestici I raffinati interni della vettura sono realizzati con materiali sostenibili, in linea con il 'rinascimento del marchio'. Il piano strategico a 10 anni infatti porterà Lancia a diventare il brand di Stellantis con la maggiore percentuale di materiali riciclati: il 50% delle superfici delle vetture future saranno infatti realizzate con materiali eco-sostenibili.

Rivisitazione della tradizione e sostenibilità sono del resto alla base del ritorno del panno Lancia, materiale iconico della tradizione del marchio che viene ora attualizzata in chiave moderna con un velluto di alta qualità, realizzato al 100% con fibre naturali prodotte con un processo certificato a basse emissioni in un eclettico color ocra vibrante e lavorato a mano con dettagli e finiture di cucitura Cassina.