Volkswagen ID.7 ai test finali in Spagna

Se il conto alla rovescia per il lancio del nuovo Volkswagen ID.7 è iniziato e la prima mondiale del nuovo veicolo completamente elettrico è fissata per lunedi 17 Aprile, Volkswagen ha comunicato il termine vicino per gli ultimi test.

Volkswagen prevede di aumentare la quota dei suoi modelli elettrici all'80% in Europa entro il 2030 e il nuovo ID.7 sarà un'importante nuovo passo in questo percorso, poiché è previsto che venga lanciato in Europa entro la fine del 2023.

La versione camuffata del veicolo è ancora in fase di test finali ad Alicante, in Spagna. Il nuovo modello completamente elettrico pensato per la guida su lunga distanza è in grado di mostrare pienamente i suoi punti di forza sulle strade tortuose e montuose della regione. "Con l'ID.7 - ha spiegato Kai Grünitz, membro del consiglio di amministrazione e responsabile dello sviluppo del modello abbiamo sfruttato ulteriormente il potenziale della piattaforma Meb. Abbiamo anche utilizzato un nuovo motore elettrico più potente e più efficiente. La grande autonomia rende la ID.7 il veicolo perfetto per viaggi sullai lunga distanza."