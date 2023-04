Jeep Wrangler 2024, la nuova generazione svelata a New York

Presentata a New York la nuova Jeep Wrangler 2024, per ora dedicata al solo mercato statunitense.

Aumentate capacità off-road, propulsori avanzati e una serie di dotazioni di sicurezza innovative permettono al suv off-road di offrire prestazioni migliorate.

Per il modello 2024, il marchio Jeep dota di Wrangler di un assale posteriore Dana full-float, un rapporto di trasmissione di 100:1, un nuovo verricello Warn di serie e una capacità di traino fino a 2.267 kg.

Negli interni, il comfort risulta accresciuto grazie a sedili anteriori regolabili, radio Uconnect 5 con touchscreen da 12,3 pollici ed airbag laterali a tendina di serie, nella prima e nella seconda fila.

Dall'ibrido plug-in elettrificato 4xe da 4,8 l/100 km alla versione Rubicon 392 da 470 CV con motore V8, la nuova Jeep offre un'ampia gamma di opzioni di motorizzazione del segmento off-road, consentendo di scegliere il motore che meglio si adatta al loro stile di vita. La linea 4xe e il Rubicon 392 sono disponibili esclusivamente con cambio automatico a 8 marce, mentre i motori a benzina da 2,0 e 3,6 litri offrono sia un cambio manuale a 6 marce sia un cambio automatico a 8 marce.

Le novità sul Wrangler 2024 per il mercato italiano saranno svelate alla fine del 2023.