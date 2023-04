Hyundai svela a New York loniq 5 Disney100 Platinum Concept

In occasione del New York Auto Show che apre domani al pubblico, Hyundai ha svelato l'inedita loniq 5 Disney100 Platinum Concept, vettura che attraverso speciali accenti visivi e d'intrattenimento vuole trasferire al mondo della mobilità elettrica la celebrazione del 100mo anniversario della Disney. Primo frutto della collaborazione fra Hyundai Motor America e il colosso dell'intrattenimento questa speciale edizione della Ioniq 5 nasce da un lavoro svolto dai progettisti della Casa coreana sfruttando l'input creativo visivo di Walt Disney Imagineering. I dettagli sul modello di produzione limitata che ne seguirà - comunica Hyundai - verranno rivelati entro la fine dell'anno.

"In Hyundai, siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per entrare in contatto con i clienti lungo ogni momento del loro viaggio e la magia creata da Disney ci ispira a offrire momenti di gioia ai nostri clienti - ha dichiarato Angela Zepeda, chief marketing officer di Hyundai Motor America - questa è la prima volta che la Disney apre le porte del proprio studio di design e concesso l'accesso ai personaggi iconici della Disney per una collaborazione artistica con una Casa automobilistica. La Ioniq 5 è il veicolo completamente elettrico di punta di Hyundai e siamo entusiasti di condividere un'edizione limitata che offrirà un'esperienza indimenticabile per tutti i fan della Disney".