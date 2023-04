Ford E-Transit Courier punta su elettrificazione e design

Si allarga la famiglia di vicoli 100% elettrici di Ford Pro, che ha svelato il suo nuovo E-Transit Courier. A dettare lo sviluppo del nuovo veicolo commerciale con la spina, la ricerca di una maggiore connettività e produttività ai clienti che utilizzano van compatti. Il nuovo arrivato è anche completamente integrato con la piattaforma di software e servizi Ford Pro, ovvero la ricetta completa Ford per favorire un funzionamento del veicolo ancora più efficiente.



E-Transit Courier, che va ad aggiungersi alla gamma di veicoli commerciali Ford Pro accanto ai più grandi E-Transit ed E-Transit Custom, è stato completamente riprogettato con un vano di carico più ampio e flessibile e il 25% di volume in più rispetto al modello precedente, così da avere la possibilità di trasportare due Europallet.

"E-Transit Courier arricchisce il suo segmento - ha commentato Hans Schep, general manager Ford Pro Europe - grazie a prestazioni elettriche senza compromessi, una maggiore capacità di carico e una connettività completamente integrata che include soluzioni di ricarica, il Ford Pro E-Telematics e il sistema di uptime FordLiive. La lunga leadership di mercato di Ford Pro ci permette di avere una visione completa delle esigenze dei clienti per aiutarli a ottenere una maggiore produttività dai loro furgoni compatti".

Il nuovo E-Transit Courier farà il suo debutto al pubblico in occasione del Commercial Vehicle Show di Birmingham, Regno Unito, in programma dal 18 al 20 aprile, con l'avvio della produzione previsto per il 2024. I clienti potranno ordinare anche i modelli di Transit Courier con motore a benzina e diesel a partire dall'estate 2023, con le prime consegne entro la fine dell'anno.

In base alle previsioni di Ford Pro, il nuovo E-Transit Courier potrà essere apprezzato anche dai clienti che effettuano la ricarica a casa, potendo contare su una ricarica domestica notturna da 11 kW AC in 5,7 ore, con la possibilità di programmarla nelle ore più convenienti in termini di risparmio energetico, semplicemente utilizzando il touchscreen di bordo o il software di ricarica del deposito.

Il veicolo offre poi una capacità di ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW, disponibile per i punti di ricarica pubblica fast. Con 10 minuti di ricarica, è possibile aggiungere 87 km di autonomia, con la batteria in grado di passare dal 10% all'80% in meno di 35 minuti. E-Transit Courier offre anche un anno di accesso gratuito alla rete di ricarica Blue Oval Charge Network di Ford, che entro il 2024 includerà 500.000 punti per la ricarica pubblica.

Tutti i modelli saranno costruiti a Craiova, in Romania, da Ford Otosan, il più grande produttore europeo di veicoli commerciali, con una produzione annuale destinata a superare le 900.000 unità entro il 2025, che realizza anche Transit Custom e l'E-Transit.