Come cambia la Mercedes Classe A dopo il facelift 2023

Anche se è già riuscita a centrare l'obbiettivo di allargare la platea di clienti della Stella, la quarta generazione di Mercedes Classe A non intende certo fermarsi dopo il facelift destinato al model year 2023. Esteticamente, il frontale guadagna maggiore aggressività grazie alle nervature sul cofano spiovente verso il muso, che sfoggia la griglia del radiatore impreziosita da un motivo a stella inedito. La fiancata mostra il nuovo design dei cerchi con dimensioni fino a 19 pollici, compresi quelli in lega leggera opzionali, verniciati in nero lucido con design a più razze e con bordino lucido per la AMG Line.

Il nuovo diffusore posteriore e le luci posteriori a LED di serie sono gli elementi caratterizzanti della coda. La nuova Classe A offre, inoltre, una nuova scelta di verniciature esterne: solide/metallizzate e Manufaktur. All'interno sempre protagonista il doppio display del sistema d'infotainment da 7 pollici e da 10,25 pollici al centro del cockpit, oltre all'opzione dei due display da 10,25 uniti in un'unica superficie vetrata. In aggiunta all'ormai scontata compatibilità wireless con gli smartphone tramite Apple Carplay o Android Auto, è stata aggiunta una porta USB-C e la potenza di ricarica USB è stata nuovamente aumentata. Rivisto anche il volante rivestito in pelle nappa, mentre per i sedili debutta il rivestimento "Artico" a rilievo tridimensionale.

La gamma di motori è stata interamente elettrificata e comprende unità a quattro cilindri con cambio automatico DCT a 7 o 8 rapporti di serie. Come mild hybrid, sono dotati di un sistema elettrico ausiliario di bordo a 48 volt che supporta con 10 kW di potenza in più l'avvio. Con l'aggiornamento, le unità ibride plug-in (Mercedes-Benz A 250 e Hatchback) beneficiano di una batteria ad alta tensione è nuovamente migliorata, per un'autonomia a zero emissioni che supera gli 82 km. La potenza del motore elettrico è stata aumentata di 5 kW per raggiungere quota 80 kW. Per quanto riguarda la ricarica, sono ancora disponibili tre opzioni: oltre ai 3,7 kW standard, la batteria migliorata può ora essere caricata anche con corrente alternata e fino a 11 kW, rispetto ai precedenti 7,4 kW.

La nuova Classe A è stata aggiornata anche in termini di assistenza alla sicurezza. Il sistema di mantenimento della corsia viene gestito più facilmente utilizzando il controllo attivo dello sterzo invece della frenata unilaterale. In fase di manovra, il guidatore può contare sul pacchetto di assistenza nelle manovre, ora efficace anche nel parcheggio longitudinale, oppure sul sistema di visualizzazione a 360 gradi che fornisce immagini 3D per la massima precisione.

Il facelift della Classe A si estende annche alle sportivissime Mercedes- AMG, proposte nelle varianti hatchback che sedan. Esteticamente sfoggiano fari anteriori rielaborati, la griglia del radiatore specifica AMG e il nuovo badge rotondo con il logo AMG al posto della stella Mercedes. La A 35 si allinea alla sorella più prestazionale con nuova grembiulatura anteriore. Il look AMG è sottolineato dal nuovo design dei cerchi, dal labbro dello spoiler posteriore, dai fari posteriori rivisitati e dai caratteristici terminali di scarico rotondi, a doppio flusso sulla Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+. In linea con i modelli di serie, la Mercedes-AMG A 35 è dotata di un alimentatore ausiliario a 48 volt e di un generatore di avviamento a cinghia (RSG) e raggiunge una potenza di 225 kW/306 CV con una coppia massima di 400 Nm. Il sistema mild hybrid offre 10 kW/14 Cv di potenza in più all'avvio. La Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ è stata la protagonista del test drive sui colli bolognesi, svolto in un percorso piuttosto breve ma perfetto per mostrare i miglioramenti della AMG A45 anche in termini accelerazione, dove è riuscita ad alzare l'asticella nonostante la base di partenza fosse già entusiasmante. La gamma della nuova Mercedes Classe A si articola su 7 allestimenti, il suo prezzo di partenza è di 35.986 euro per la A 180 Automatic.