Stellantis, al Salone dell'Auto di New York il Ram 1500 Rev

Il nuovo Ram 1500 Rev 2025, il primo pick-up leggero full-electric a batteria di Ram Truck, fa oggi il suo debutto al Salone Internazionale dell'auto di New York. Negli anni a venire, la gamma Ram offrirà ai clienti soluzioni elettrificate con tecnologie avanzate.

"Il Ram 1500 Rev full-electric è una pietra miliare del nostro percorso che mira a offrire le migliori soluzioni elettrificate del settore e rafforza ulteriormente la nostra gamma pluripremiata" spiega Mike Koval Jr, ceo del marchio Ram - Stellantis. "Crediamo nella possibilità di offrire ai nostri clienti la giusta gamma di soluzioni di propulsione e continueremo a ridefinire il segmento dei pick-up. Il nostro nuovo Ram 1500 Rev supera la concorrenza negli ambiti che più interessano ai clienti, quali l'autonomia, la capacità di traino, il carico utile e il tempo di ricarica".

Con il nuovopick up Ram contribuisce al piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, che mira a guidare il modo in cui il mondo si muove offrendo soluzioni di mobilità innovative, pulite, sicure e convenienti. Nell'ambito di questo piano, Stellantis prevede di investire, entro il 2025, più di 30 miliardi di euro nell'elettrificazione e nella realizzazione del software necessario a fornire veicoli elettrici a batteria (Bev) in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. Al Ram 1500 Rev full-electric farà seguito il nuovo Ram 1500 Rev Xr, con un'autonomia da primato.