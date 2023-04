Nuova Mitsubishi Colt evolve grazie a dna Clio E-Tech Hybrid

Anche sei il focus resta sul futuro elettrico, l'Alleanza Renault Nissan Mitsubishi sta per sferrare un imponente 'attacco' per rafforzarsi nel mondo delle auto tradizionali di segmento B. Quelle cioè che utilizzano piattaforme elettrificate e che proprio per la presenza del motore benzina hanno attualmente grandi potenzialità commerciali.

Poco dopo il lancio di Nuova Renault Clio, fissato per il prossimo 18 aprile, Mitsubishi affiancherà l'offensiva della Losanga nel segmento B svelando l'8 giugno (questa la data comunicata al momento di distribuire una immagine teaser) la rinata Colt che svolgerà anche il compito di supportare il pieno rientro della Casa nipponica in Europa- Come per la recente Asx (essenzialmente una Captur) anche la nuova generazione di Colt sarà fortemente imparentata con un modello Renault, in questo caso proprio la Nuova Clio. Come conferma la scritta Hybrid EV che compare sulla fiancata, è evidente che l'auto condividerà con il modello Renault la configurazione elettrificata della Clio E-Tech Hybrid.

Secondo le prime indicazioni la sinergia tra i due alleati - oltre a riguardare molti elementi della vettura, piattaforma e carrozzeria comprese - dovrebbe riguardare anche il sito produttivo della nuova Colt, che dovrebbe uscire dalle linee dello stabilimento Renault di Bursa in Turchia, lo stesso dove viene costruita la segmento B della Losanga- Nuova Colt, va ricordato, fa parte del piano Challenge 2025 che la Casa nipponica ha annunciato in marzo dettagliando una strategia globale basata su sedici nuovi modelli di cui sette con motore ICE e nove elettrici o elettrificati. Come già specificato, di queste nuove sedici Mitsubishi quattro saranno Bev puri: due su base Nissan (un pick-up e un suv 7 posti) e due su base Renault.