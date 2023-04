Esclusiva e versatile, la nuova Mercedes EQE Suv si presenta

Versatilità e tecnologia si incontrano sulla nuova Mercedes EQE Suv, quarta vettura della casa della stella ad adottare la nuova piattaforma completamente elettrica, dopo le due berline EQS ed EQE, oltre a EQS Suv.



La concezione modulare della trazione permette di variare la potenza motrice complessiva massima di EQE Suv su un ampio spettro. In attesa della certificazione finale, Mercedes-Benz prevede infatti che i valori si attesteranno su livelli simili a quello delle berline EQE. In funzione degli allestimenti e della configurazione, per le vetture europee sono previste autonomie, nel ciclo Wltp, di massimo 590 chilometri (eccetto i modelli AMG). La batteria agli ioni di litio di EQE Suv è composta da dieci moduli.

Numerose le funzioni di assistenza alla guida, compreso l'attent assist, ovvero il sistema di assistenza alla frenata attivo, il sistema antisbandamento attivo, il pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita e il sistema di rilevamento automatico del limite di velocità. Stato e attività dei sistemi di assistenza sono rappresentati con una vista a schermo intero sul display del conducente.

Sul fronte dell'assetto, la nuova EQE Suv presenta un asse anteriore a quattro bracci e un asse posteriore a bracci multipli. Grazie al passo relativamente corto (3.030 millimetri) e alla specifica taratura dell'assetto, la vettura è già particolarmente agile e maneggevole nel set-up di base. A richiesta sono disponibili le sospensioni pneumatiche Airmatic con regolazione adattiva dell'ammortizzazione Ads+. Per incrementare l'altezza libera dal suolo, il livello della vettura può essere anche sollevato per un massimo di 30 millimetri .

Oltre ai programmi Eco, Comfort, Sport e Idividual del Dynamic Select, le versioni 4Matic di EQE Suv dispongono anche del programma Offroad per la guida fuoristrada. A richiesta è disponibile anche un asse posteriore sterzante con angolo di sterzata fino a 10 gradi.

Tanta la tecnologia pensata per agevolare la guida elettrica in tutta tranquillità. In particolare, la navigazione con Electric Intelligence consente di pianificare l'itinerario più veloce e più comodo in base a numerosi fattori, includendo anche le soste per la ricarica, e reagisce in modo dinamico alle code o ad una variazione dello stile di guida. La Navigazione con Electric Intelligence calcola anche i costi previsti ad ogni sosta per la ricarica. Inoltre il cliente ha la possibilità di modificare personalmente il percorso pianificato, aggiungendo ad esempio le stazioni di ricarica che preferisce o escludendone altre suggerite in automatico.

La produzione di EQE Suv è iniziata a dicembre 2022 negli Stati Uniti nello stabilimento Mercedes-Benz di Tuscaloosa, in Alabama. La fabbrica di batterie nella vicina Bibb County fornisce le batterie sia per questo modello che per EQS Suv. Da quest'anno, tutti gli stabilimenti di autovetture e veicoli commerciali Mercedes-Benz nel mondo producono a bilancio di CO2 neutrale, inclusi i due stabilimenti Mercedes-Benz in Alabama.