Effetto cocoon tra confort e tecnologia per Hyundai Ioniq 6

Con Hyundai Ioniq 6 il futuro è già arrivato, ha un design innovativo e punta su tecnologia e comfort di alto livello. E' una linea che non la fa passare inosservata e uno stile che punta dritto al futuro della mobilità, quella che fa spiccare la nuova arrivata della famiglia elettrica della casa coreana, il secondo modello della gamma Ioniq del marchio, dedicata ai veicoli elettrici a batteria.

L'electrified streamliner di casa Hyundai è stata progettata per essere aerodinamicamente il più efficace possibile, facendo ricorso ad un abbondante quantità di materiali sostenibili, tecnologie avanzate e spazio, tanto, personalizzabile e votato al piacere di guida o anche di sosta, magari per ricaricare. In termini di autonomia, Ioniq 6 consente di raggiungere i 614 km nel ciclo Wltp e permette una ricarica multipla ultraveloce da 400/800 volt, grazie alla piattaforma E-Gmp di Hyundai.

Tutto è pensato per rendere l'esperienza della mobilità elettrica il più immediato e confortevole possibile, grazie anche alla presenza di accorgimenti che rispondono a nomi di dual colour ambient lighting, speed sync lighting, Ev performance tune-up ed electric active sound design. Alla guida, il primo impatto è di estrema comodità, con tutto a portata di mano e utilizzabile in modo semplice, compresi i pochi tasti fisici sempre presenti per le operazioni fondamentali e di immediato utilizzo.

Molto basso è il coefficiente di resistenza aerodinamica che si ferma alla cifra di 0,21 ed è il più basso della gamma dell'azienda, così come uno dei più bassi del settore.

Contribuiscono all'aspetto aerodinamico di Ioniq 6 i vari elementi di design, dal deflettore attivo alle tende d'aria per le ruote, lo spoiler posteriore integrato e i riduttori di distanza tra ruote e passaruota. 700 sono invece i parametric pixels in diversi punti, come i fari, le luci combinate posteriori, i sensori inferiori anteriori, le finiture delle bocchette d'aria e l'indicatore della console centrale.

Del concept Ev Prophecy di Hyundai a cui è ispirata, la Ioniq 6 mantiene le linee pulite e semplici e una forma aerodinamica pura che i designer Hyundai descrivono come 'emotional efficiency'. All'interno, poi, l'effetto cocoon è assicurato dalla possibilità di scegliere tra uno spettro di 64 colori e 6 temi preselezionati. Nella parte anteriore, poi, i sedili con funzione relax sono circa il 30% più sottili rispetto a quelli di altri modelli, in modo da liberare ulteriore spazio e favorire la comodità grazie alla possibilità di regolare l'angolo della seduta.

I materiali sostenibili utilizzati per la realizzazione di Ioniq 6, invece, comprendono dettagli come la vernice a pigmenti riciclati da pneumatici fuori uso per il rivestimento della parte inferiore della carrozzeria, vernice a pigmenti di carbone di bambù per alcune tinte della parte superiore, oltre alla pelle tinta in modo ecologico o il tessuto riciclato per i sedili, la vernice biologica derivata da oli vegetali per le portiere, oltre alla moquette derivata da reti da pesca riciclate e utilizzata per la prima volta sulla gamma.