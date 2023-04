Si allarga la famiglia elettrica di Nissan Ariya

Si allarga la famiglia del crossover coupé 100% elettrico Nissan Ariya che, alla versione Evolve, aggiunge ora i tre nuovi allestimenti Engage, Advance e la versione sportiva Evolve+. L'offerta è stata pensata per soddisfare le varie esigenze dei clienti in termini di autonomia, potenza, tipo di trazione 2wd o 4wd, allestimenti e contenuti tecnologici.

"Ariya è stato pensato come veicolo elettrico in grado di adattarsi allo stile di vita dei clienti - ha commentato Leon Dorssers, senior vice president, region marketing & sales di Nissan Amieo (Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania) - i quali hanno dimostrato grande interesse nei confronti della vettura. Questo ci ha spinto ad ampliare la gamma, per rendere il nostro crossover 100% elettrico più accessibile e adatto a un pubblico più ampio".



Nissan Ariya Engage è ora la versione di ingresso della nuova gamma, disponibile con trazione 2wd e due opzioni per la batteria, ovvero 63 kWh, con 160 kW di potenza e coppia pari a 300 Nm, che garantisce fino a 404 km di autonomia, oltre alla versione 87 kWh, con 178 kW di potenza e coppia pari a 300 Nm, per la quale l'autonomia arriva fino a 536 km.

Gli esterni sono caratterizzati da fari led con controllo automatico degli abbaglianti, fendinebbia anteriori e fendinebbia posteriori led, specchietti retrovisori riscaldati a ripiegamento automatico e i cerchi in lega da 19".

All'interno sedili ricoperti in tessuto di alta qualità, regolabili in sei posizioni e i due display Tft da 12,3" per cruscotto digitale e infotainment permettono di tenere sotto controllo i principali parametri della vettura e i sistemi di bordo.

La versione Advance, anch'essa disponibile con batteria da 63 kWh o 87 kWh, in aggiunta ai contenuti di Engage offre, tra le altre cose, il sistema di trazione integrale Nissan e-4orce, costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, il ProPilot con Navi-link, così come l'Around View Monitor che offre una vista panoramica dall'alto a 360° intorno alla vettura La versione Evolve ha due opzioni per la batteria, trazione 2wd o integrale e-4orce, con potenze da 160 kW a 225 kW e autonomia che raggiunge i 525 km con una sola ricarica. L'allestimento con batteria da 87 kWh e trazione integrale e-4orce vanta una potenza di 225 kW (306 CV) e una coppia pari a 600 Nm che spingono la vettura da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi.

Evolve+ è infine una vettura dall'anima sportiva, con trazione integrale e-4orce, 290 kW di potenza e coppia pari a 600 Nm che le permettono di accelerare da 0 a 100 km in 5,1 secondi. Oltre a tutti gli accessori e le dotazioni della versione Evolve, Evolve+ è anche dotata di cerchi in lega da 20" con copricerchi aerodinamici e sedili rivestiti in nappa blu.

Tutte le versioni della nuova gamma Nissan Ariya sono ordinabili presso la rete di concessionari Nissan, con prezzi a partire da 50.850 euro.