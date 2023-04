Mercedes aggiorna la gamma GLS

La Mercedes Benz GLS e la Mercedes Maybach GLS 600 4MATIC si aggiornano, così come la Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+.

L'arrivo nelle concessionarie europee è previsto per la fine di ottobre 2023, mentre negli Stati Uniti il lancio sul mercato inizierà a metà settembre.

Nello specifico, l'ultima generazione di Mercedes Benz GLS sfoggia una griglia del radiatore più importante, un paraurti più evidente, con griglie per l'aria integrate, abbinate a un bordo in nero lucido, ed una zona sottostante a quest'ultimo ridisegnata. Dietro spicca l'interno dei fari con tre blocchi orizzontali.

Mentre la fiancata è valorizzata dai cerchi da 20 pollici in grigio Himalaya con finitura lucida di nuovo disegno. Offerta con 7 posti di serie, la GLS offre due nuove colorazioni per la selleria, denominate beige Catalana e marrone Bahia, e presenta gli inserti di legno di tiglio marrone lucido come parte della dotazione.

Inoltre, gli elementi Manufaktur in nero lucido, in precedenza riservati alla Mercedes Maybach GLS 600 4MATIC, sono stati estesi a tutta la gamma GLS, così come le feritoie delle bocchette d'aria centrali e laterali galvanizzate in Silver Shadow. Adesso, il pacchetto Off-Road Engineering include una protezione anti incastro, ed un'altezza da terra incrementata di 30 millimetri.

A livello di infotainment, il sistema Mbux vanta un nuovo look per i display, con relativa personalizzazione su tre stili: classic, sporty, discreet; entrambi i display possono essere visualizzati in sette combinazioni di colori, in combinazione con l'illuminazione ambientale. Il display centrale, poi, può essere utilizzato come touchscreen, e con la modalità "Off-Road" le informazioni come pendenza, inclinazione laterale, bussola ed angolo di sterzata si trasformano in un'esperienza visiva.

La funzione 'cofano trasparente' consente anche una vista virtuale sotto la parte anteriore del veicolo per riconoscere meglio gli ostacoli. Elevato il carico del rimorchio, fino a 3,5 tonnellate, e con il Trailer route planner è possibile trovare percorsi ottimizzati quando si viaggia con un rimorchio al seguito. Mercedes Maybach GLS presenta una calandra con barre cromate verticali e la scritta 'Maybach, le griglie di ingresso dell'aria vantano un motivo Maybach ed un bordo cromato, e, tra gli accessori, ci sono i cerchi forgiati da 23 pollici nel tipico design Maybach. L'illuminazione ambientale, di serie, presenta una proiezione animata del motivo Mercedes Maybach. L'abitacolo si arricchisce di un nuovo design per i rivestimenti dei sedili, con le sezioni centrali e gli schienali con trapuntatura a rombi, oltre a due combinazioni di colori Manufaktur offerte in opzione.

Disponibili con le nuove verniciature blu sodalite metallizzato e grigio alpino Manufaktur non metallizzato, le Mercedes-Benz GLS e Mercedes-Maybach GLS presentano un volante di ultima generazione con comandi a sfioramento sulle razze, l'assistente vocale che non necessita della parola chiave 'Hey Mercedes', offrono l'estensione delle funzioni del sistema multimediale ai sedili posteriori, due porte USB da 100 W nella nella zona posteriore, e l'Energizing air control con sistema di filtraggio a due stadi contro le polveri sottili ed altre sostanze inquinanti (in Europa occidentale).