Maserati, ecco nuova generazione Quattroporte solo elettrica

Nei prossimi mesi si assisterà in Casa Maserati ad una vera rivoluzione nel segmento delle berline sportive di lusso. L'attuale gamma composta da Ghibli e Quattroporte si concentrerà a partire dal 2025 (ma con una preview già il prossimo anno) sulla futura generazione di Quattroporte, il cui aspetto è stato anticipato con un rendering dal magazine britannico Autocar.

Un modello che - secondo quanto ha detto il ceo della Casa del Tridente Davide Grasso in una intervista rilasciata appunto ad Autocar - sarà "inconfondibilmente una Maserati" ma anche "un progetto di design dirompente" suggerendo che prenderà ispirazione dalle ultime Granturismo e Grecale.

Nuova Quattroporte si posizionerà a livello di dimensioni fra il modello attuale e la Ghibili e sarà anche la prima auto del Tridente offerta solo con sistema propulsivo elettrico Folgore.

Terzo modello del brand con versione a batteria, dopo Granturismo e Grecale, Nuova Quattroporte sarà basata sull'architettura Stla di Stellantis che ha permesso - ha spiegato Grasso - di adottare un nuovo look definito dalla sua base elettrica e influenzato dal focus sull'efficienza aerodinamica.

Grasso ha anche suggerito che la nuova ammiraglia elettrica si distinguerà grazie al fascino del suo lusso e del suo "stile italiano", che saranno cruciali per consolidare le credenziali del Tridente come marchio di lusso e aiutare l'azienda a mantenere i margini di profitto raggiunti nel 2022.

Pur se più piccola la nuova berlina tenderà più verso il top rispetto all'attuale Quattroporte e avrà dunque un prezzo elevato. "Come marchio luxury, non siamo per tutti - ha detto il ceo di Maserati - siamo per coloro che sono disposti a pagare di più per avere prestazioni uniche e un'esperienza di vero lusso".