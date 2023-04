Renault Austral esprit Alpine, Dna sportiveggiante

Confort e tecnologia strizzano l'occhio alla sportività, con la versione esprit Alpine di Nuovo Renault Austral. Per portare alla luce anche l'anima più dinamica del nuovo Suv arrivato in casa d'oltralpe, Renault ha pensato alla versione Alpine che punta tanto sui dettagli e sulle rievocazione di un mondo che affonda le sue radici nelle competizioni.



Il muso massiccio e i fianchi larghi di Nuovo Austral, nella sua versione più dinamica, sono abbinati a dettagli high-tech come i fari a Led (che abbiamo provato nella declinazione Matrix Led, in optional), così come ai cerchi in lega leggera da 20", paraurti esclusivi per questo allestimento e le finiture nero lucido che sottolineano tutta la sportività del logo Alpine sui parafanghi. Il tutto, per un giusto mix fra eleganza e dinamismo.

L'allestimento esprit Alpine, che è presente per la prima volta nella gamma, trae il suo stile esclusivo dal Dna sportivo della marca Alpine. Il suo design distintivo accentua ulteriormente l'attrattività di Nuovo Austral anche grazie ad altri dettagli come i fari posteriori con effetto moiré 3D, sellerie in tessuto Alcantara con cuciture blu, volante in nappa, anch'esso con cuciture blu, bianche e rosse.

La versione che abbiamo provato, tanto su strade urbane come in autostrada e per alcune lunghe percorrenze, è quella con motorizzazione mild hybrid 12V, che eroga 160 cv e si basa su un motore turbo benzina 4 cilindri da 1,3 litri a iniezione diretta, nel nostro caso con trasmissione automatica e consumi a partire da 6,2 l/100 km.

Sul fronte della tecnologia al servizio della guida sicura, anche la versione sportiveggiante di Austral può contare su oltre trenta dispositivi di assistenza, suddivisi in tre categorie: guida, parcheggio e sicurezza. Nuovo Austral ha anche inaugurato il 4Control Advanced, la terza generazione del sistema a quattro ruote sterzanti di Renault, migliorato nel corso di quindici anni.

Se Nuovo Austral si declina in sette tinte carrozzeria come bianco ghiaccio, rosso passion, bianco nacré, nero etoilé e blu iron e grigio scisto, l'esclusiva tinta grigio scisto satinato è disponibile solo nell'allestimento esprit Alpine.

Nuovo Austral in allestimento esprit Alpine, in configurazione mild hybrid, ha un prezzo di partenza di 37.700 euro. Lo stesso allestimento, ma nella versione full hybrid da 200 cv, ha invece un prezzo di listino pari a 41.200 euro.