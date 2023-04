Lamborghini Revuelto: già online il configuratore

La Lamborghini Revuelto elettrizza il V12 del Toro portandolo a 1015 CV. Appena presentata alla stampa, è già configurabile online sul sito Lamborghini.com. E' sufficiente cliccare sul modello, ed andare alla voce "crea la tua Revuelto" per trovarsi al cospetto di una serie di scelte di colore, di configurazioni di interni, e di personalizzazioni con cui creare la vettura più in linea con i propri gusti estetici.

Ci sono ben 7 gruppi in cui scegliere la livrea della Revuelto, si va da quello denominato Base offer, fino all'Ad Personam Palette. Chiaramente non mancano le tinte opache, quelle brillanti, e i toni scuri e profondi. Per i cerchi la scelta è tra tre tipologie, con diverse proposte cromatiche, mentre si possono avere anche i bulloni dei cerchi in titanio ed i coprimozzo in carbonio. Si passa, dunque, alle pinze dei freni, con 7 tonalità di colore disponibili, ed alla possibilità di avere la griglia del motore in titanio.

Si prosegue con i pacchetti stile estetici, fino ad arrivare alla possibilità di avere delle strisce di colore per impreziosire l'estrattore posteriore.

L'abitacolo propone 5 voci per personalizzare gli interni con differenti abbinamenti cromatici, monocolore, bicolore, e con cuciture a contrasto.

Sedili e tappeti possono essere personalizzati, e si può avere anche un volante dall'aspetto ulteriormente sportivo per via del tessuto che offre ulteriore grip.

Il tutto si completa con la possibilità di fornire la vettura di ADAS per il mantenimento della corsia e per l'assistenza alla guida in autostrada, dei fari a LED Matrix, del sistema di tracciamento dei veicolo, dell'interfaccia smartphone, della telecamera posteriore, e di altri accessori quali la pellicola protettiva trasparente, il riscaldatore PTC ad alto voltaggio, e l'estensione di garanzia fino a 5 anni.