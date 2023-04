Sulla pagina Instagram Alfa Romeo UK sono apparse delle foto di quella che è stata denominata Alfa Romeo Tonale concept Edizione Bambini.

Si tratterebbe di una vettura della casa del biscione allestita con soluzioni tese a favorirne l'utilizzo con i bambini a bordo.

Dalle immagini si nota la presenza di un fasciatoio estraibile alloggiato nella cappelliera, mentre negli schienali dei sedili anteriori ci sono degli elementi per riporre borracce, cuffie ed altri oggetti, oltre ai supporti per il tablet. Non manca un baby monitor per tenere sempre sotto controllo la situazione durante il viaggio.

Al momento, non ci sono informazioni relative ad un'eventuale possibilità di avere, in futuro, questi accessori come optional sul Suv in questione.