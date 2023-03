Subaru Crosstrek Wilderness, debutto al New York Auto Show

In concomitanza con il primo media day del New York International Auto Show (Nyias) il prossimo 5 aprile, Subaru rivelerà il terzo membro della famiglia Wilderness, un grande successo negli Stati Uniti che già comprende queste versioni speciali per Forester e Outback . La stessa casa delle Pleiadi annuncia nel suo sito che al Nyias svelerà i dettagli degli "aggiornamenti off-road, potenza da trail e tecnologia pronta per l'avventura".

A beneficiare del trattamento Wilderness sarà ora il modello Crosstrek che sarà caratterizzato - come mostra una immagine teaser - da elementi colorati sul paraurti che nascondono i ganci di recupero, come nell'Outback Wilderness e da ruote con finitura nera e speciali pneumatici Yokohama Geolander con lettering bianco in rilievo.

Il sistema di trazione integrale Symmetrical All-Wheel Drive sarà affiancato dal Lineartronic CVT e probabilmente un differenziale posteriore aggiornato. Ci saranno anche una telecamera anteriore a 180 gradi e una piastra paramotore.

Nessuna informazione per il momento sulle novità in abitacolo che se c'è da attendersi - visti gli altri due membri della famiglia Wilderness - accenti interni in rame anodizzato.

Crosstrek è dotato di base di un propulsore standard da 2,0 litri ma le versioni Sport e Limited sono dotate nel mercato nordamericano del più potente 2,5 aspirato da 182 Cv ed è dunque probabile che la Crosstrek Wilderness sarà proposta solo in questa versione.