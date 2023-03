Hyundai Ioniq 5 N alla prova di ghiaccio e neve

Prova del freddo superata, per Hyundai Ioniq 5 N nei test invernali. Il primo modello di serie completamente elettrico ad alte prestazioni del brand N della casa coreana, è stato olfatto sottoposto all'esame delle basse temperature presso lo Hyundai Mobis Proving Ground di Arjeplog, in Svezia. Tra superfici ghiacciate a bassa aderenza e temperature sotto lo zero, che arrivano fino a -30°C, gli ingegneri Hyundai N hanno testato i nuovi modelli in un ambiente estremo, in particolare per raggiungere l’equilibrio tra il carattere sportivo della vettura e le doti di sicurezza e affidabilità in ogni situazione.

Per Ioniq 5 N l'obiettivo di Hyundai era unire la tecnologia della piattaforma Electrified-Global Modular Platform con le soluzioni e l’esperienza N sviluppate nel campo delle discipline motoristiche. "I nostri modelli N vengono perfezionati non solo sulle curve del Nürburgring, ma anche sulle superfici ghiacciate del nostro terreno di prova di Arjeplog, per garantire le massime prestazioni anche nelle condizioni invernali più estreme - ha dichiarato Till Wartenberg, vice president and head of N brand management & motorsport sub-division di Hyundai - e siamo orgogliosi di dimostrare che Ioniq 5 N soddisfa perfettamente i nostri rigorosi criteri di performance, con l’obiettivo di assicurare il successo del primo modello Ev del marchio N".

Per Ioniq 5 N gli ingegneri di Hyundai N hanno ottimizzato l’architettura E-GMP di Ioniq 5 in configurazione a doppio motore per ottenere prestazioni elevate in tutte le condizioni di guida, facendo tesoro anche delle conoscenze derivate dalle competizioni Wrc con Hyundai i20 N Wrc Rally 1, in Svezia come su numerose diverse situazioni. Il risultato sarà il primo modello di serie con trazione integrale (Awd) del marchio N. La storia Awd di N è iniziata nel 2015 con la partecipazione al Fia World Rally Championship. In otto anni di partecipazione, Hyundai ha ottenuto numerosi risultati di spicco, tra cui due campionati mondiali costruttori.