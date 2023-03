Suzuki Across plug-in: più evoluta e allo stesso prezzo

La Across plug-in, al vertice della gamma Suzuki, si aggiorna, a livello tecnologica, a 2 anni dall'esordio sul mercato italiano. L'interazione uomo-auto è stata incrementata mediante una strumentazione digitale da 12,3 pollici dalla grafica totalmente nuova e tridimensionale, che favorisce la consultazione delle informazioni e la massima attenzione alla strada. Si tratta di un dispositivo personalizzabile con 3 diversi layout di visualizzazione, in base alla modalità del sistema ibrido selezionata, e con 4 differenti design correlati alle voci del Driving Mode.

Nell'abitacolo, inoltre, spicca il nuovo sistema di infotainment con schermo da 10,5 pollici, dotato del sistema MirrorLink, e compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay anche in modalità wireless. Mentre, per lo smartphone è presente anche il piano di ricarica ad induzione. Cambia anche il posizionamento del microfono: una modifica che migliora la qualità audio delle chiamate di emergenza effettuate mediante il sistema eCall.

Forte di un'autonomia in modalità elettrica che può arrivare fino a 98 km in città, ed a 75 km nel ciclo misto di omologazione WLTP, la nuova Across Plug-in si avvale di un nuovo caricatore di bordo da 7 kW con cavo Mennekes tipo 2, che riduce di circa il 50% i tempi di ricarica della batteria da 18,1 kWh.

Per cui, adesso, sono sufficienti meno di tre ore per una ricarica completa utilizzando colonnine a corrente alternata. Il prezzo di listino della nuova Across Plug-in, invece, non è cambiato, include anche uno dei 6 colori metallizzati disponibili, e corrisponde a 55.400 euro (prezzo chiavi in mano, IPT e PFU esclusa). Inoltre, grazie alle basse emissioni di CO2, pari a 22 g/km, la nuova Across Plug-in può usufruire di un ecobonus di 2000 euro, che può arrivare fino a 4.000 euro nel caso venga rottamata, contestualmente, una vettura con omologazione Euro 4 o inferiore. La garanzia è di 3 anni o 100.000 km, con assistenza stradale e controlli gratuiti inclusi, mentre quella relativa alla tecnologia ibrida può essere estesa gratuitamente fino a 10 anni o 250.000 km. Aggiungendo il programma Suzuki Energy by Iren, l'acquirente della Across plug-in può beneficiare di 3 vantaggi principali che corrispondono, rispettivamente, al bonus ricarica di 1.000 euro, all'offerta wallbox, ed all'offerta "luce & gas".