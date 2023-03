La nuova Bmw i5 supera i test del freddo estremo

La prima Bmw Serie 5 con un sistema di propulsione completamente elettrico deve ancora fare il suo debutto mondiale, ma ha già superato la prova di resistenza ai climi più freddi. La nuova Bmw i5 è stata messa alla prova nel corso di test drive in condizioni invernali. Il programma su ghiaccio e neve è durato in tutto circa un anno, dalle prove iniziali alle fasi finali di messa a punto.

Durante le prove su strade extraurbane, autostrade e circuiti di prova appositamente preparati, gli ingegneri addetti allo sviluppo hanno focalizzato l'attenzione soprattutto sulla capacità della vettura in condizioni di basse temperature e su superfici con scarsa aderenza.

I sistemi di controllo della trasmissione e del telaio a bordo della nuova i5 hanno un ruolo fondamentale per ottimizzare la trazione, la dinamica e la stabilità di guida, anche su una solida coltre di neve, su strade di montagna o su laghi ghiacciati. I test invernali della berlina a propulsione puramente elettrica si sono conclusi dove erano iniziati, nel centro per i test invernali del Bmw Group ad Arjeplog, nel nord della Svezia.

Nell'ambito del processo di sviluppo della produzione, la nuova Bmw i5 aveva già superato una prova nel febbraio 2022, quando aveva completato un viaggio su strada da Monaco di Baviera al centro test Bmw di Arjeplog. In quel caso, un prototipo della Bmw Serie 5 completamente camuffato era partito per il viaggio di prova di cinque giorni dalle pendici delle Alpi bavaresi fino alla Danimarca, per poi arrivare ai margini del circolo polare artico nella Lapponia svedese.

Lo scopo di questa seconda tornata di test in Svezia è stato quello di mettere a punto tutti i sistemi di controllo della trasmissione e del telaio. Grazie alle superfici a bassa aderenza, le aree di prova situate sui laghi ghiacciati intorno ad Arjeplog erano particolarmente adatte per regolare il sistema di controllo della coppia motrice della i5 in condizioni esattamente riproducibili.