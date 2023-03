Dodge Charger e Challenger in Europa con le speciali

Si chiude il capitolo delle Dodge Charger e Challenger HEMI, visto che, come è noto, il marchio americano terminerà la produzione dei due modelli entro la fine del 2023.

Quindi, attraverso il tributo denominato "Last Call" , arrivano anche in Europa delle serie speciali di entrambe le vetture. Si tratta di auto ispirate dalle iconiche muscle car del brand, che rispondono alle sigle di Dodge Challenger Shakedown, Charger Super Bee, Challenger e Charger Scat Pack Swinger, e Challenger Black Ghost.

La Charger King Daytona e la Challenger SRT Demon 170 (prevista in appena 3.000 unità), invece, non saranno commercializzate nel Vecchio Continente. Tutti i modelli Dodge Charger e Challenger 2023, inoltre, saranno impreziosite da una speciale targa commemorativa "Last Call" sotto il cofano, e da dettagli grafici distintivi sulle carrozzerie.

Potranno contare su 14 opzioni di colore per gli esterni, ed il pacchetto Jailbreak sarà esteso anche a Challenger e Charger SRT Hellcat da 717 cavalli.