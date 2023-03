Kia EV9, le caratteristiche del Suv EV extra large

Sono stare rese note da Kia Corporation le caratteristiche del Suv a batteria EV9, un veicolo particolarmente spazioso per via delle tre file di sedili. L'auto si basa sulla piattaforma denominata Electric Global Modular Platform (E-GMP), sviluppata per i veicoli EV del gruppo. Esteticamente si distingue per il passo che raggiunge i 3.100 mm, e per le ruote che possono essere da 21 pollici, da 20 o da 19 pollici. Imponente, per via di una lunghezza di 5.010 mm, di una larghezza di 1.980 mm, e di un'altezza di 1.755 mm, la vettura della casa coreana presenta un Cx di 0,28. L'abitacolo, a sette o sei posti, consente di adattare i sedili della seconda fila, che offre abitabilità a 4 persone, alle diverse esigenze, sfruttandone la modulabilità.

Grazie ad un pacco batteria ad alto voltaggio da 800 volt e dalla capacità di 99,8 kWh, montata sia sulla RWD che sulla AWD, la EV9 vanta un'autonomia di oltre 541 km nel ciclo WLTP, e consente di immagazzinare l'energia necessaria a percorrere 239 km in circa 15 minuti. Nello specifico, la versione RWD utilizza un motore elettrico da 150 kW e 350 Nm che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi. Mentre l'AWD, con due motori elettrici, eroga una potenza complessiva di 283 kW/600 Nm, scatta da 0 a 100 km/h in 6 secondi e, con il Boost di potenza (optional, acquistabile tramite Kia Connect Store), quando la coppia tocca i 700 Nm, il tempo per accelerare da 0 a 100 km/h scende a 5,3 secondi. Con il sistema Highway Driving Pilot (HDP), inoltre, può contare in alcuni mercati sulla guida autonoma di livello 3. La tecnologia compie ulteriori passi avanti anche mediante il Kia Connect Store attraverso il quale l'utente può acquistare e aggiornare le diverse funzionalità e i servizi on demand, con la massima flessibilità offerta dal sistema Over the Air (OTA).