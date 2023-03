Suzuki Swace più potente e tecnologica

Aggiornata dopo circa due anni dall'arrivo nel mercato italiano, la Swace Hybrid si evolve per essere più dinamica e sicura mantenendo le sue caratteristiche di base. Infatti, unisce comfort e versatilità ad un vano di carico adatto sia alle esigenze di lavoro che al tempo libero, per via di una capacità che va dai 596 ai 1.606 litri a sedili abbattuti.

Guarda le fotoSuzuki Swace

L'estetica è stata impreziosita da nuove modanature cromate nel paraurti posteriore e, nell'allestimento TOP, dalla presenza di gruppi ottici anteriori full LED con indicatori di direzione integrati ed abbaglianti automatici. Nell'abitacolo spicca il nuovo infotainment con display touch da 8 pollici e connettività migliorata, grazie al software aggiornato. Mentre un plus dell'allestimento Top è rappresentato dalla connessione wireless con Apple CarPlay, dall'adozione di nuove prese USB di tipo C. Cambia anche il quadro strumenti che diventa totalmente digitale e presenta uno schermo da 7 pollici. Con la rivisitazione della vettura è arrivato un sistema ibrido più performante, grazie all'incremento della potenza del motore elettrico passata da 53 a 70 kW, mentre il propulsore 1.8 a benzina da 98 CV è rimasto sostanzialmente invariato.

Si riscontra un aumento della potenza di sistema del 15%, che si traduce in 140 CV; tutto questo a fronte di un livello di emissioni di CO2 migliorato: 102-104 gr/km. A livello dinamico lo scatto da 0 a 100 Km/h avviene in 9,4 secondi e l'auto promette una risposta più rapida al comando dell'acceleratore.

Al contempo, con il motore termico che gira a regimi più bassi, cresce il comfort di marcia. Gli ausili alla guida beneficiano di una telecamera frontale con grandangolo capace di coprire un campo visivo più ampio e profondo che offre una distanza di rilevamento frontale raddoppiata.

Inoltre, il sistema "Attentofrena" può prevenire anche il rischio di collisioni laterali; il dispositivo "Restasveglio" è capace di rallentare l'auto fino ad arrestarne la marcia; il sistema "Guardaspalle" mira a prevenire l'apertura delle portiere, in caso di arrivo di altri veicoli o ciclisti, attraverso segnali acustici; quello denominato "Guidadritto" riconosce le sterzate di emergenza e si disattiva temporaneamente; mentre il sistema "Curvaperfetta" limita il fenomeno del sottosterzo.

Con due livelli di allestimento, la Suzuki Swace Hybrid ha un prezzo di 32.500 euro nella variante Cool, e di 35.000 euro nella versione Top (prezzi Iva inclusa, Ipt, Pfu e metallizzati esclusi).