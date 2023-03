Nuovo Renault Espace è ancora 'voiture à vivre'

A quarant'anni dalla sua prima apparizione, Renault Espace torna in scena con la sua nuova generazione. Le parole d'ordine sono sempre le stesse, ma riportate ai giorni nostri tra tecnologia, comfort e design. Il motto che accompagnava la prima Espace nel 1983 era quello di 'voiture à vivre', e viene richiamato oggi all'attualità.



Nuovo Espace nasce con l'obiettivo di continuare ad essere un punto di riferimento in termini di abitacolo e spaziosità, è a cinque o sette posti e nasce per rafforzare l'offensiva di Renault nei segmenti C e D. Il design è pensato per risultare atletico ed elegante, parente stretto dell'altrettanto nuovo Austral della casa francese e disponibile anche nell' allestimento sportiveggiante Esprit Alpine.

Ad accentuare l'obiettivo 'comfort massimo' a bordo, la scelta di materiali raffinati e la qualità di assemblaggio e finiture che mirano a mettere in risalto gli equipaggiamenti da alto di gamma, a cominciare da un tetto panoramico di oltre un metro quadrato, tra i più ampi disponibili sul mercato. Le dimensioni esterne sono più compatte e il peso è stato ridotto di 215 kg rispetto al modello precedente. La motorizzazione è costituita dell'efficiente E-Tech Full Hybrid da 200 cv, che grazie al consumo ridotto di carburante consente un'autonomia fino a 1.100 chilometri con un pieno.

La piattaforma sulla quale nasce Nuovo Espace è la Cmf-Cd dell'Alleanza, con un telaio appositamente progettato e oltre trenta dispositivi di assistenza alla guida. Il tutto, unito agli accorgimenti messi a disposizione dalla scelta del Multi-Sense e dal 4Control Advanced, ovvero il sistema a quattro ruote sterzanti di Renault.

Sul fronte estetico, in funzione dell'allestimento scelto tra i tre disponibili, gli equipaggiamenti e le dotazioni, ma anche il look esterno ed interno sono molto diversi. Nell'allestimento Techno, la lama anteriore è verniciata in tinta carrozzeria. Le cornici dei finestrini presentano una cromatura lucida, mentre le barre da tetto sono in alluminio satinato. I cerchi hanno un diametro di 19", mentre le sellerie sono in tessuto 100% riciclato.

Nell'allestimento Iconic, la calandra, le cornici dei finestrini, la lama anteriore e le barre da tetto sono nere. Le dimensioni dei cerchi raggiungono 20". L'abitacolo si arricchisce di sellerie in pelle Grigio Sabbia Chiaro e la plancia di un inserto in vero frassino.

Nuovo Espace Esprit Alpine vanta invece un look sportivo, con la calandra a scacchiera e cerchi in alluminio Daytona diamantati neri da 20". Le cornici dei finestrini, le barre da tetto e i loghi anteriori e posteriori sono scuri (finitura Ice Black per i loghi, nero lucido per le cornici dei finestrini e nero satinato per le barre da tetto). Nel paraurti anteriore, la fascia orizzontale e la lama sono grigio satinato. La tinta di carrozzeria Grigio Scisto satinato è disponibile, in opzione, esclusivamente per questo allestimento.

Gli ordini di Nuovo Espace si apriranno nella primavera 2023.