Denza D9, minivan cinese luxury 7 posti anche in Europa

Mercedes EQV e gli altri mpv elettrici di lusso già sul mercato avranno presto un temibile rivale, il Denza D9 costruito dalla cinese Byd. L'annuncio è stato dato dal direttore generale del brand Zhao Changjiang attraverso il profilo aziendale sul canale Weibo.

Il modello elettrico a 7 posti D9 - ha detto Changjiang - sarà proposto anche con la versione con guida a destra indispensabile a Hong Kong e Macao. E a breve sbarcherà in alcuni mercati europei selezionati.

La D9 nella sua variante elettrica è basato sulla piattaforma 3.0 di Byd (chiamata anche Shenzhen Byd New Energy) ma per alcuni mercati viene proposto anche come Phev sulla piattaforma DM-i ibrida ricaricabile dello stesso Gruppo.

Queste ultime versioni Phev del Denza D9 hanno un'autonomia compresa tra i 945 e 1040 km (di cui 190 km in elettrico puro) e sopportano prese esterna fino a una potenza di 80 kW. La parte meccanica si compone di un motore a benzina turbo da 1,5 litri accoppiato a un motore elettrico DM-i EHS170.

L'autonomia della versione esclusivamente elettrica del minivan D9 7 posti Senza è invece di 620 km, grazie a un pacco batterie al Litio Ferro Fosfato con una capacità di 103 kWh. La ricarica può avvenire attraverso collinnine con una potenza massima di 166 kW.

Il brand Denza è nato nel 2010 come marchio premium riservato a veicoli 'nuova energia' (come i cinesi chiamano gli Ev è i Phev) come collaborazione tra Daimler e Byd in una joint venture 50:50. Nel tempo però Mercedes-Benz AG ha gradualmente ridotto la propria partecipazione in Denza e ora detiene solo il 10% delle azioni.