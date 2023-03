Una Golf Gti Clubsport verde 'Hulk' per il preparatore Jms

La Volkswagen Golf Gti Clubsport è verde Hulk per il preparatore Jms. Se dal lancio dell'ottava edizione di Golf Gti non sono mancate le versioni proposte da sempre più preparatori che hanno iniziato a rilasciare aggiornamenti per la popolare sportiva 'da tutti i giorni', un nuovo esempio, firmato Jms Fahreugteile, si spinge oltre, anche a colpo d'occhio.



La prima cosa che spicca su questa Golf Gti Clubsport è il colore verde che aggiunge un elemento unico per la macchina e la rende differente dalle migliaia di altre Gti modificate oggi in circolazione. A completare le novità estetiche ci pensa anche un nuovo set di cerchi Barracuda Racing. Queste ruote sono della serie Dragon Ultralight e misurano 20 pollici.

Jms ha anche montato una manciata di nuove parti all'esterno della vettura. Queste includono uno splitter anteriore, un diffusore posteriore e un paio di gonne laterali estese. La parte posteriore della Golf Gti Clubsport modificata è dominata da un alettone. Sono nuove anche le sospensioni che hanno abbassato l'auto di 45 mm nella parte anteriore e 40 mm nella parte posteriore. Jms non ha messo mano al motore 2,0 turbocompresso quattro cilindri, ma ha solo montato un nuovo sistema di scarico che potrebbe aggiungere ancora qualcosa in termine di prestazioni ai 296 Cv e 400 Nm di coppia del motore di serie.