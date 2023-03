Ford ha presentato il suo 'baby Raptor' per l'Australia

Ford Ranger Wildtrak X arriva sul mercato in Australia ed è già soprannominato baby Raptor. La nuova variante del pick-up beneficia, tra le altre cose, di sospensioni rinforzate e numerosi accessori che lo avvicinano, per attitudine, al fratello maggiore Raptor.



Wildtrak X punta a colmare il divario tra Wildtrak e il Raptor soprattutto in termini di capacità off-road e comfort su strada. Il nuovo assetto, che era disponibile anche nella precedente generazione del pickup, guadagna in particolare con le sospensioni rinforzate e una maggiore altezza dal suolo, insieme a una lunga lista di caratteristiche standard.

A partire dall'esterno, il Ranger Wiltrak X ha una griglia leggermente diversa, una piastra in acciaio e un set di fari a Led Matrix nella parte anteriore. Altre caratteristiche includono dettagli laterali in alluminio pressofuso, gli emblemi Ford neri, i badge Wildtrak X e la tonalità Cyber Orange specifica per la versione, con accenti Asphalt Black a contrasto.

Nuovo anche il set di cerchi in lega da 17 pollici, calzati da pneumatici all-terrain. A differenza delle varianti Wildtrak X della precedente generazione Ranger, che erano per lo più limitate a modifiche estetiche, il nuovo modello viene fornito con alcuni aggiornamenti seri delle sospensioni, con nuovi ammortizzatori Bilstein Position-Sensitive con tecnologia End Stop Control Valve, che migliorano le capacità del pick-up sia dentro che fuori i sentieri battuti, pur mantenendo la stessa capacità di traino.

Wiltrak X è disponibile in Australia esclusivamente con motore bi-turbo 2.0 quattro cilindri diesel, capace di produrre 201 cv e 500 Nm di coppia. La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico a 10 marce con l'aiuto del sistema 4WD. La capacità off-road è ulteriormente migliorata dai sistemi Trail Turn Assist e Trail Control, oltre alla modalità Rock Crawl che è presa in prestito dal Raptor.