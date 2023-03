Skoda Kamiq, più elegante e vantaggioso in abito Black Dots

Anche se è atterrata nelle concessionarie italiane ed europee forse nel momento meno opportuno, Skoda Kamiq ha impiegato poco tempo per scalare le classifiche di vendita del brand boemo.



Oltre 20.000 italiani l'hanno scelta dal 2020, superando le difficoltà, anche economiche, generate dalla pandemia e l'attesa dovuta alla crisi dei materiali che ha colpito tutti i brand automobilistici. Nel 2022 Kamiq ha rappresentato da sola il 29% dell'immatricolato di Skoda Italia, mentre nel 2023 punta ancora più in alto grazie al nuovo allestimento Black Dots, creato su misura per il mercato italiano.

La caratterizzazione estetica prevede la calandra, le calotte degli specchietti retrovisori e i lettering sul portellone per marca e modello verniciati in nero lucido. Le barre sul tetto e gli inserti nei paraurti sono invece in nero opaco per smorzare il contrasto con il colore carrozzeria, disponibile sette vernici metallizzate e due pastello. Skoda Kamiq in allestimento Black Dots si posiziona in una fascia di prezzo competitiva, tra la versione di accesso Ambition e la versione Style, di cui riprende la quasi totalità delle dotazioni pur garantendo un vantaggio cliente che arriva al 42% sul costo delle singole dotazioni.

Di serie, tra gli altri, include i gruppi ottici in tecnologia full-LED con AFS, i cerchi in lega da 17", il climatizzatore automatico bi-zona, il sistema di avviamento KeyLess, lo specchietto retrovisore interno anti-abbagliamento e le sellerie in tessuto misto pelle scamosciata sintetica. Kamiq Black Dots strizza l'occhio ad un pubblico giovane, per questo offre di serie un infotainment completo gestibile dal display da 8", con comandi a sfioramento e fisici per il controllo delle funzioni, due porte USB tipo C e protocolli per l'interfaccia smartphone Apple CarPlay e Android Auto.

L'allestimento Black Dots è disponibile per le versioni di Kamiq spinte dai motori 1.0 da 95 e 110 CV (quest'ultimo disponibile anche con cambio doppia frizione DSG) e con il 1.5 TSI da 150 CV. La versione protagonista del breve test drive effettuato a Verona è la Kamiq Black Dots con motore TSI 1.0 da 110 Cv affiancato dal cambio automatico DSG.

Baricentro della gamma Kamiq, in un percorso misto urbano-extraurbano impiega poco a mostrare le sue ottime qualità da passista confortevole e versatile. La collaudata sinergia tra il cambio automatico a doppia frizione ed il propulsore restituisce risposte brillanti quando si vuole forzare il ritmo, con l'assetto che offre il giusto sostegno tra le curve ma senza penalizzare la fase di assorbimento in città. Grazie ai suoi 424 cm di lunghezza, Kamiq si muove con disinvoltura nel traffico cittadino senza affaticare il guidatore, che invece riceve i benefici del passo lungo 264 cm ed un'abitabilità degna di un segmento superiore.

Il prezzo di Skoda Kamiq Black Dots parte da 25.350 euro, ma nella fase di lancio beneficia del contributo delle concessionarie aderenti, a cui si somma l'eventuale Eco-incentivo di 2.000 euro in caso di rottamazione.

Con la formula di acquisto Clever Value, a valore futuro garantito, si può acquistare Kamiq Black Dots 1.0 TSI 95 CV a partire da 199 euro/mese, in caso di permuta o rottamazione, con pacchetto di manutenzione Škoda Care 3 anni/45.000 km incluso.