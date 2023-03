Renault Mégane R.S. Ultime: si aprono gli ordini in Italia

Sono ufficialmente aperti gli ordini in Italia per la Mégane R.S. Ultime, l'ultimo modello che potrà fregiarsi del logo Renault Sport, con un listino che parte da 50.500 euro. Realizzata sulla base della Mégane R.S. Trophy, è spinta dal 4 cilindri 1.8 turbo da 300 cv e 420 Nm di coppia, associato alla trasmissione automatica a doppia frizione EDC, ed al differenziale meccanico Torsen.

Inoltre, monta pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza S007 sviluppati per la Mégane R.S. Trophy-R, freni Brembo bi-material con pinze rosse, e può beneficiare dell'avantreno a perni indipendenti, del telaio Cup ribassato, dei finecorsa idraulici di compressione, e del sistema 4CONTROL a 4 ruote sterzanti.

Proposta in quatto livree che rispondono ai nomi di Nero Étoilé Bianco Nacré, Giallo Sirio, ed Orange Tonic, tra le quali solamente la prima è di serie, la Renault Mégane R.S. Ultime si contraddistingue per i cerchi in lega da 19 pollici Fuji Light, per il badge laterale R.S. Ultime, per gli elementi esterni in nero lucido, e per il monogramma R.S. Ultime sulla lama F1 anteriore.

Nell'abitacolo, invece, presenta i sedili sportivi Recaro, le soglie battitacco R.S. Ultime e la targa numerata e firmata da Laurent Hurgon.

La dotazione di serie annovera il navigatore da 9,3 pollici con sistema Hi-Fi Bose, il driver display da 10 pollici, l'Adaptive Cruise Control, i sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali, e la telemetria di bordo.

Nell'elenco degli accessori figurano anche il tetto apribile elettrico panoramico, l'head-up display, ed il telo di protezione dal design specifico.