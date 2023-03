Mini Clubman Final Edition: solo 1.969 esemplari

Sarà prodotta solamente in 1.969 esemplari la Mini Cooper S Clubman Final Edition, che si riallaccia filosoficamente al concetto espresso, nel 1969, dal designer Roy Haynes per la prima Mini Clubman: "L'idea che solo le cose brutte possano essere funzionali è scomparsa".

Disponibile esclusivamente nella motorizzazioni Cooper S, l'edizione limitata Final Edition da 178 CV può essere scelta nei colori Nanuq White, Enigmatic Black e Melting Silver. Inoltre, si differenzia per i dettagli nel colore Shimmer Copper, per il motivo grafico dei cerchi in lega leggera da 18 pollici rifinito con una vernice trasparente colorata che richiama il rame, e per le stripes laterali dedicate riproposte anche sul lato passeggero del cofano e sul lato destro delle porte sdoppiate.

Non mancano la scritta identificativa "Final Edition" ed il badge "1 of 1969" sul lato del montante C L'abitacolo è impreziosito dalle soglie battitacco con la scritta "Final Edition" , presente anche nella razza inferiore del volante sportivo in pelle Nappa, oltre che dai sedili sportivi in pelle Mini Yours rifiniti in Dark Maroon, con un inserto in tessuto Piquet color antracite, e le cuciture a contrasto blu.

Anche all'interno la Clubman Final Edition sfoggia il badge "1 of 1969", che viene riproposto sui tappetini.

Ricca la dotazione di serie che comprende il Connected Media con display touch da 8,8 pollici nella strumentazione centrale, il servizio digitale MINI Online, i Remote Services, e l'integrazione dello smartphone per l'utilizzo di Apple CarPlay e di altre app attraverso il sistema di controllo della vettura.