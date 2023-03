Ferrari 296 GTB, con Novitec eroga 868 CV

La Ferrari 296 GTB, con il suo V6 sovralimentato accoppiato ad un sistema ibrido plug in, ha portato potenza e sostenibilità tra le fun car di Maranello.

La sportiva è stata oggetto delle attenzioni di Novitec che si è concentrato su alcuni elementi per renderla ancora più performante. Nello specifico è stato adottato un nuovo scarico, proposto in diverse varianti; inoltre, la vettura è stata dotata di catalizzatori sportivi, ed è stato ottimizzato il flusso d’aria che interessa il motore a combustione.

Gli interventi hanno avuto effetti sul sound e sulla potenza complessiva che è passata da 830 CV ad 868 CV: 38 CV in più del modello originale. Non mancano cerchi in lega da 21 e 22 pollici realizzati in collaborazione con Vossen ed un assetto rivisto mediante l’adozione di molle più rigide. Ma l’impegno di Novitec sulla 296 GTB non si è esaurito con queste modifiche, perché sono allo studio nuove componenti tese a migliorare l’aerodinamica dell’auto.