Renault Clio: è il momento del restyling di metà ciclo vita

Renault ha completato il lavoro per aggiornare a metà ciclo vita (l'attuale modello di quinta generazione ha già quattro anni) la popolare Clio e permetterle di competere, attraverso il miglioramento dello stile e l'allargamento delle dotazioni tecnologiche, con la best-seller Peugeot 208.

Come mostrano alcune immagini riprese durante lo shooting di un video pubblicitario, girato in Turchia, il design di Clio verrà aggiornato nel frontale, dominato da nuovi elementi Led a forma di boomerang che ricordano il linguaggio stilistico dei marchi rivali di Stellantis Peugeot e DS.

Una particolarità - sottolinea Carscoops che ha anche ricostruito con un bozzetto il probabile aspetto della futura compatta della Losanga - che non deve stupire perché Gilles Vidal, responsabile dello stile di Renault, ha lavorato negli ultimi dieci anni come capo del design alla Peugeot.

Va precisato, al riguardo, che l'approccio di Renault è leggermente diverso, con le luci diurne più spesse sotto i proiettori che rappresentano un'evoluzione 'aggressiva' del tema mostrato per la prima volta nel concept Scenic E-Tech. Altre modifiche includono una griglia più semplice con il nuovo emblema Renault e l'omissione delle prese d'aria laterali nello scudo.

Poiché si tratta di un restyling e non di una nuova generazione, Clio non dovrebbe proporre aggiornamenti radicali nell'abitacolo. Il touchscreen da 9,3 pollici e il quadro strumenti digitale da 10,2 pollici - che caratterizzano gli allestimenti più alti della attuale Clio - potrebbero passare anche a varianti più basse, beneficiando al tempo stesso di una grafica più nitida e di nuove funzionalità grazie al software più recente.

Renault aggiungerà anche altri sistemi di assistenza alla guida (Adas) nel mix, per essere più competitivi con i modelli rivali e poter mantenere un punteggio elevato nei test EuroNcap.

A livello di motori, nuova Clio non dovrebbe cambiare drasticamente l'attuale proposta Ice, seppure con versioni elettrificate che avranno un ruolo più importante. Ci sarà un full hybrid ibrido basato su un motore aspirato da 1,6 litri e doppie unità elettriche, ma non dovrebbe mancare una configurazione ibrida plug-in (la stessa di Captur). Per le versioni entry-level di Clio dovrebbe continuare la disponibilità del motore a benzina 3 cilindri turbo da 1,0 litri, previsto anche in variante bi-fuel compatibile con il Gpl. E c'è la possibilità che il mild-hybrid 1.3 TCe di Austral si possa incontrare sotto il cofano della nuova Clio, anche se nulla è stato ancora confermato.

Come riportato da L'Argus, la Renault Clio restyling - che avrà vita commerciale parallela rispetto alla imminente Renault 5 EV - dovrebbe essere svelata ad aprile, con lancio nei principali mercati in estate.