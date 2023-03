Mercedes-Benz Glc Coupé a suo agio su ogni terreno

Un design rinnovato e distintivo, che strizza l'occhio all'off-road, è l'elemento che caratterizza a colpo d'occhio la nuova Mercedes-Benz Glc Coupé, ovvero la versione sportiva del modello bestseller della casa di Stoccarda.



Obiettivo dichiarato per la nuova Glc Coupé, quello di combinare prestazioni sportive con alta efficienza, attraverso powertrain elettrificati, sia ibridi plug-in con elevata autonomia elettrica che mild hybrid con tecnologia a 48 volt e generatore di avviamento integrato, per una maggiore spinta e recupero e la possibilità di trovarsi a proprio agio su ogni terreno.

Su strada e fuoristrada, la nuova coupé può contare sulle sospensioni sportive che fanno parte dell'equipaggiamento standard. L'asse posteriore sterzante opzionale da 4,5 gradi rende l'auto ancora più maneggevole ed è offerto nel pacchetto tecnologico insieme alle sospensioni pneumatiche Airmatic.

Fuori dai percorsi stradali, la coupé si distingue per la trazione integrale 4Matic di serie e la guida in fuoristrada anche full electric nei modelli plug-in. Grazie allo schermo off-road e al 'cofano trasparente' come elemento della telecamera a 360 gradi, l'esperienza di guida diventa po ancora più confortevole.

L'hardware e il software dell'attuale generazione del sistema di infotainment Mbux (Mercedes-Benz User Experience) sono ancora più semplici da utilizzare. Sullo schermo del guidatore e sui display centrali, le viste brillanti facilitano il controllo delle funzioni del veicolo e del comfort. Entrambi gli schermi LCD presentano le informazioni in modo strutturato e chiaro. La navigazione a schermo intero facilita anche l'orientamento.

L'equipaggiamento di serie comprende gli esterni Avantgarde con cerchi in lega leggera da 18 pollici e il pacchetto cromato.

I modelli ibridi escono di serie con pneumatici a profilo misto di larghezza diversa sull'asse anteriore e posteriore. Ad accentuare la larghezza della vettura contribuisce il passaggio senza soluzione di continuità dai fari alla griglia del radiatore. Il motivo Mercedes-Benz, invece, è di serie sulla copertura della griglia del radiatore.

Le dimensioni generali della nuova Glc Coupé ne sottolineano l'aspetto muscoloso. Con una lunghezza di 4.763 mm, è più lunga di 31 mm e più alta di 5 mm rispetto al modello precedente. Le carreggiate sono più larghe, di 6 mm all'anteriore (ora 1.627 mm) e di 23 mm al posteriore (ora 1.640 mm). La maggiore lunghezza del veicolo va incece a vantaggio del passo e degli sbalzi anteriori e posteriori. La larghezza è rimasta invariata a 1.890 mm. Il bagagliaio è più capiente 545 litri (45 litri in più rispetto al modello precedente) a 1.490 litri (con un aumento di 90 litri) nei modelli mild hybrid e 390-1.335 litri negli ibridi plug-in.