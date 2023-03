La Lamborghini LB744 offrirà 13 esperienze di guida

Il lancio della prima supersportiva ibrida V12 Lamborghini è imminente, e la casa del toro ne anticipa i dettagli relativi alla dinamica di guida.

Nello specifico, insieme al sistema ibrido debuttano anche tre nuove modalità di guida dedicate, identificate, rispettivamente, dalle sigle Recharge, Hybrid e Performance.

Queste vanno da abbinarsi alle altre driving modes denominate Città, Strada, Sport e Corsa, selezionabili attraverso i due rotori del nuovo volante.

In totale, sono 13 le esperienze di guida che sottolineano i diversi caratteri e le potenzialità della vettura, attualmente identificata dalla sigla di progetto LB744, in base alla circostanza, ed alla tipologia di strada o di pista.

Città è la modalità di guida per l'utilizzo quotidiano nei centri urbani. Infatti, sospensioni, controllo di trazione e cambio contribuiscono a improntare la dinamica sul massimo comfort, e la potenza è limitata a 180 CV per ridurre i consumi. Inoltre, per viaggiare a zero emissioni, anche quando la batteria agli ioni di litio è scarica e non ci sono colonnine nelle vicinanze, è possibile sfruttare il V12 per ricaricarla completamente in pochi minuti attraverso la modalità del sistema ibrido chiamata Recharge. La modalità Strada implica una guida più dinamica, adatta anche ai viaggi, combinando comfort e sportività, con la power unit che eroga fino ad 886 CV ed il V12 che garantisce anche un costante stato di ricarica della batteria. Inoltre, il lavoro dell'e-axle anteriore, che supporta il torque vectoring, e l'apporto dell'aerodinamica attiva, contribuiscono a massimizzare la stabilità alle alte velocità. La voce Sport, invece, cambia il carattere della LB744, offre una guida emozionale, ed è abbinabile alle tre modalità del sistema ibrido. Aerodinamica, assetto e reattività del cambio favoriscono una maggiore prontezza ed innalzano l'agilità dell'auto, mentre il propulsore ed il sistema ibrido esprimono una potenza che può raggiungere i 907 CV.

Il massimo delle performance, però, si ottiene selezionando la modalità Corsa pensata per la pista.

Il powertrain arriva ad esprimere 1015 CV, il controllo del sistema ibrido è calibrato per ottenere il massimo dall'e-axle, per una guida ultra sportiva, ma al contempo accessibile, mentre ai piloti più esperti è offerta la possibilità di disattivare l'ESC e di provare la partenza da fermo al massimo delle potenzialità attraverso il launch control.