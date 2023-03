Rolls-Royce produrrà l'ultima coupé V12

Rolls-Royce con la Wraith Black Badge Black Arrow, che sarà realizzata in soli 12 esemplari, tutti già prenotati, produrrà l'ultima coupé V12 del brand. Esteticamente, la vettura presenta una livrea composta da due tonalità denominate, rispettivamente, Celebration Silver e Black Diamond.

In particolare, la vernice Black Diamond si contraddistingue per uno strato di vernice "Crystal" con vetro infuso per migliorare la transizione tra i due colori. Inoltre, sono presenti accenti gialli che favoriscono il contrasto con la colorazione principale.

L'abitacolo si contraddistingue per la pelle Club con cui viene enfatizzata la lucentezza di alcuni dettagli quali il tunnel centrale ed i pannelli delle portiere, oltre che per il giallo utilizzato per la corona del volante, i sedili anteriori, ed altri elementi, teso a richiamare gli accenti dello stesso colore presenti nella carrozzeria.

Non manca un cielo interno con ben 2.117 stelle in fibra ottica. Completa il quadro l'esclusiva targa sulla copertura del motore ricavata da un unico pezzo di metallo lucido, che riporta il monogramma V12 in giallo brillante, e la scritta "Final Coupé Collection" in nero.