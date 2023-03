Nuova edizione limitata per Polestar 2 che ora è Bst 230

Una seconda versione limitata per Polestar 2 che si presenta con la nuova veste di Bst 230. A partire dalle precedenti modifiche al telaio, sviluppate con un occhio di riguardo alle prestazioni, la nuova versione si concentra maggiormente sui dettagli del design.



"Edizioni limitate come la Bst edition 230 - ha dichiarato Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar - ci consentono di esplorare colori, grafiche e materiali in un modo più veloce e più creativo". I cambiamenti di design della Polestar 2 Bst edition 230, 350 kW e 680 Nm, includono l'esclusiva verniciatura verde Nebula e il tessuto in MicroSuede per gli inserti dei sedili e del volante, composti da tessuto Nubuck parzialmente riciclato.

Gli esterni possono essere inoltre ordinati nel colore Space (nero), con la striscia da corsa su tutta lunghezza della carrozzeria disponibile su entrambi i colori. Tutti gli aggiornamenti del telaio implementati per la prima volta sulla Polestar 2 Bst edition 270 rimangono disponibili, compreso l'assetto ribassato (-25 mm), gli ammortizzatori regolabili a due vie Öhlins esclusivi e progettati appositamente, la barra di sostegno anteriore, molle più rigide del 20% e cerchi in lega neri da 21 pollici ispirati a quelli della Polestar 1, dotati di pneumatici Pirelli P Zero 245/35R21 sviluppati appositamente per le auto in edizione Bst.

Della nuova edizione limitata saranno prodotte per i mercati europei e nordamericani un totale di 230 unità, ordinabili online dal 21 marzo 2023 su sito Polestar.com. Le consegne sono previse per il terzo trimestre del 2023.