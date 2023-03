Lynk&Co 08: le prime foto del Suv cinese

Sono state diffuse in rete le prime immagini del Suv Lynk&Co 08 che, secondo autocar.co.uk, sarà rivelato a Shanghai il 25 marzo.

Sempre, base a quanto riportato dal magazine britannico, sarà il settimo modello del marchio di proprietà di Geely, e verrà venduto in Cina dalla seconda metà del 2023. Successivamente, arriverà su mercati esteri selezionati, tra cui quello europeo, a partire dal 2024.

La base dovrebbe essere la piattaforma CMA 2.0, la stessa della futura Volvo XC60, e dovrebbe avere due varianti del sistema ibrido E-Motive costituito da un motore a benzina a tre cilindri turbo da 1,5 litri e da una trasmissione ibrida dedicata (DHT) a tre velocità associati ad un motore elettrico e ad una batteria di potenza e capacità variabili.

L'estetica si caratterizza per gli sbalzi corti, per il frontale spigoloso e con diverse aperture per l'aria, oltre che per una vista posteriore con una firma luminosa a Led che ne sottolinea la larghezza.