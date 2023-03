Kia Concept EV5, inedito suv elettrico riservato alla Cina

Si chiama Concept EV5 ed è un suv completamente elettrico che debutterà in novembre nel mercato cinese, primo elemento 'forte' dell'offensiva che la Casa sudcoreana ha annunciato per quel mercato, e che prevede sei nuovi modelli Bev entro il 2027. Un eventuale allargamento dei mercati di vendita - è stato specificato - verrà comunicato successivamente.

Svelato in occasione del Kia Chinese EV Day a Shanghai, Concept EV 5 è stato definito da Ho Sung Song, presidente e ceo di Kia Corporation "un altro passo definitivo nella missione di diventare leader nelle soluzioni di mobilità sostenibile per offrire un futuro migliore a tutti". "Kia arricchirà lo stile di vita dei nostri clienti - ha aggiunto - e consentirà loro di vivere avventure personali stabilendo nuovi standard per una guida elettrica dinamica ed efficiente". Nelle previsioni di vendita di modelli elettrici in Cina, Kia si è posta l'obiettivo di 180mila unità entro il 2030, pari al 40% delle vendite totali del costruttore sudcoreano in quel Paese. A livello globale, Kia punta a vendite di veicoli elettrici per 1,6 milioni di unità entro il 2030, così da diventare uno dei principali produttori mondiali di veicoli elettrici.

La versione di serie del suv EV 5 sarà il primo modello Kia ad arrivare sul mercato cinese. Con un'autonomia di oltre 700 chilometri con una sola carica, affiancherà l'EV6 GT importato in Cina a partire già dal prossimo agosto, mentre l'EV 9 sarà venduto in quel mercato dal 2024. Kia ha annunciato che aumenterà gli investimenti nell'elettrificazione e offrirà più modelli su misura per il mercato cinese attraverso le sue strutture di ricerca e sviluppo locali.

Creato per coloro che cercano nuove idee inventive - ha detto Karim Habib, vicepresidente esecutivo e responsabile del Kia Global Design Center - il suv elettrico EV 5 unisce un linguaggio formale emotivo con un'architettura interna innovativa e incentrata sull'utente.

L'aspetto è progressivo e innovativo, anche se non ci sono dubbi sull'autenticità e l'identità del veicolo come membro della famiglia Kia. Il nuovo design è integrato con la tecnologia di illuminazione firmata Star Map di Kia.

All'interno, funzionalità intuitive per offrire agli occupanti una maggiore libertà di interagire e apprezzare i grandi spazi aperti. Il pavimento è completamente piatto e assieme all' ambiente dalle dimensioni generose crea uno 'spazio di convivenza'.