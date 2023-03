Ford Tourneo Connect si fa 'off-road' con Delta 4x4

Se la versione Active di Ford Tourneo Connect non bastasse a soddisfare la voglia di avventura, il preparatore tedesco Delta 4x4 ha pensato ad una proposta ad hoc. Il pacchetto di modifiche per il veicolo della casa dell'ovale blu combina un kit di sollevamento di Seikel, un nuovo set di ruote e altre specifiche in chiave off-road.



A partire dall'esterno, il Ford Tourneo Connect modificato monta cerchi da 17 pollici, sui quali sono stati montati pneumatici 'muscolosi' 235/55R17 Grabber At3. L'assetto attivo del minivan era già dotato di rivestimento in plastica sui paraurti e sui passaruota. Delta4x4 ha aggiunto una barra in metallo per la protezione dell'auto e led per una migliore visibilità al buio.

Le sospensioni sono state aggiornate con gli ammortizzatori Koni Fsd nella parte anteriore e i distanziatori nella parte posteriore, aumentando la distanza dal suolo di 20 mm (0,8 pollici). La posizione più alta è abbinata ad una piastra di protezione in metallo per il vano motore e la trasmissione, per una maggiore sicurezza quando si guida fuori dai sentieri battuti.

L'unica combinazione motore/cambio disponibile con un sistema elettronico Awd è il turbodiesel da 2 litri a quattro cilindri che produce 90 kW e 320 Nm di coppia, accoppiati a un cambio manuale a sei velocità. Il costo delle modifiche è stato stimato in 952 euro per le gomme, circa duemila euro per i cerchi, 592 per il bull bar e poco più di mille per la protezione del sottoscocca. Di 1.130 euro è invece il costo previsto per gli aggiornamenti delle sospensioni e qualcosa in più per i led aggiuntivi.