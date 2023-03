Plug-in contro elettrico, Bmw XM scatena il 'desert storm'

Gli abitanti del Nevada li chiamano 'haboob' e sono immensi muri di polvere e sabbia che possono torreggiare per un miglio di altezza e roteare sul territorio a grande velocità spesso cancellando strade e sentieri, oltre a opere dell'uomo comprese le più innovative.



Nel mondo sei suv di lusso e ad alte prestazioni il debutto di Bmw XM rappresenta invece un particolare tipo di 'desert storm' che con la sua potenza mette in discussione programmi e progetti esclusivamente elettrici, riportando indietro il calendario e modificando comunque il cammino.

Il nuovo super-suv XM di Bmw, che la Casa di Monaco ha lanciato in Usa proprio in Nevada, rischia dunque di diventare un 'haboob' davvero turbinoso sulla strada del passaggio al 100% elettrico, non fosse altro che per il fatto di attaccare proprio sul terreno delle prestazioni la superiorità in kW anziché Cv dei più recenti suv a batteria.

Proposto negli Stati Uniti con un listino che parte dal corrispettivo di 149mila euro, ma personalizzabile fino a sfiorare facilmente i 200mila, XM non nasconde, né esteticamente né a livello di prestazioni, le sue bellicose intenzioni nei confronti della concorrenza 100 elettrica e di quella direttamente 'rivale' cioè elettrificata come Porsche Cayenne, Lamborghini Urus e Range Rover.

Il look, va sottolineato, strizza l'occhio ai gusti degli utenti americani e cinesi, che rappresentano la metà delle vendite di Bmw sopratutto nella fascia alta. Ci sono enormi ruote fino a 23 pollici, elementi di finitura dorati, cornici illuminate a Led, segni grafici M in abbondanza e in coda quattro tubi di scarico impilati in diagonale.

Costruito sull'architettura modulare Clar di Bmw, XM è il primo modello ibrido phev della divisione M ed è anche il primo a non derivare da un'auto di serie Bmw, o meglio il secondo visto che l'avventura delle vetture ad alte prestazioni era iniziata con l'iconica M1 by Giugiaro.

Punto di forza della XM è il sistema di trazione M Hybrid che eroga una potenza complessiva di 653 Cv. A questo risultato il 4.4 V8 M Twin Turbo a benzina contribuisce con 489 Cv mentre l'unità elettrica integrata nel cambio M Steptronic a otto rapporti ne fornisce altri 197. Il sistema M Hybrid produce una coppia massima complessiva di 800 Nm e in questo caso l'apporto dell'unità termico è di 650 Nm abbinato e quella del motore elettrico di 280 Nm).

Da notare però che un sistema di ingranaggi aumenta la coppia massima effettiva del motore elettrico fino a 450 Nm all'ingresso della trasmissione a tutto vantaggio della reattività. Bmw XM scatta infatti da 0 a 62 mph (cioè il nostro 0-100 km/h) in 4,3 secondi. Grazie alla batteria agli ioni di litio montata da 25,7 kWh di energia XM, attraverso l'impostazione Electric può viaggiare a zero emissioni locali fino a 140 km/h e su una distanza massima di 82-88 km (ciclo Wltp).

La potenza di sistema viene scaricata a terra attraverso il sistema 4x4 M xDrive, la cui propensione alla trazione posteriore è particolarmente evidente in modalità 4WD Sport.

Prevista anche la modalità 4WD Sand, concepita - come piace in Nevada ma anche negli altri mercati ricchi di percorsi off-road sulle dune - appositamente per la guida su sabbia. Il guidatore di Bmw XM può comunque personalizzare il comportamento attraverso il menu M Setup, facendo ricorso ai sofisticati sistemi di telaio che consentono a questo imponente suv (oltre 2.700 kg) di offrire il migliore compromesso tra il dinamismo tipico delle vetture M e il confort di guida del segmento Luxury suv.

XM propone di serie le sospensioni adattive M Professional che includono ammortizzatori a controllo elettronico e stabilizzazione attiva del rollio con motori elettrici da 48 Volt e Active Roll Control. È anche il primo modello della famiglia M a disporre dell'Integral Active Steering, anch'esso di serie.

Naturalmente XM il maggior numero di sistemi di assistenza alla guida mai offerti in un modello Bmw M. C'è ad esempio il Driving Assistant, con avviso di collisione anteriore, avviso di superamento della linea di carreggiata e ritorno in corsia con assistenza allo sterzo. Mentre l'optional Driving Assistant Professional combina l'Active Cruise Control con funzione Stop&Go con l'assistente allo sterzo e al controllo della corsia.

Viaggiando con Bmw XM si ha costantemente a bordo un meccatronico virtuale di fiducia - sotto forma del Proactive Care - che riconosce automaticamente laa necessità di interventi di manutenzione o riparazione, ed è in grado di contattare sia l'utilizzatore del veicolo che il network di assistenza. E nel bagagliaio non manca un lussuoso borsone in pelle stile Dunhill per contenere il cavo di ricarica del sistema plug-in.