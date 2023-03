Pagani Huayra Dinamica Evo: hypercar unica

La Pagani Huayra ha già un'erede, la nuova Utopia, ma recentemente è apparso su Instagram un esemplare unico della seconda vettura realizzata da Horacio Pagani, denominata Huayra Dinamica Evo.

Creata dal reparto grandi complicazioni, per dar forma ai sogni di un cliente, così si legge in un post, la hypercar in questione è una rodaster con una grande presa d'aria dietro ai sedili ed un'aerodinamica particolarmente accentuata attraverso elementi che spiccano, come le alette nelle zone laterali del paraurti anteriore. Queste riportano la livrea tricolore, omaggio all'Italia, ripresa anche all'interno, nelle sedute, mentre il colore di fondo è il marrone intervallato da una zona centrale nera e da elementi dorati.

Gli accenti color oro vanno a sottolineare le appendici aerodinamiche, e si ritrovano anche all'interno, dove la spicca il volante con la parte superiore che richiama la livrea esterna, con una zona nera circondata da strisce dorate nel punto zero. Non ci sono accenni alla meccanica, ma sotto le forme della Dinamica Evo potrebbe celarsi il V12 biturbo della Huayra Roadster BC.